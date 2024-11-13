與中國在南美的貿易戰 川普已經輸了？

亞太經合組織領導人齊聚秘魯首都利馬之際，中國在該國以及南美的經貿影響力引人關注。習近平前往秘魯與會，預計將為中國在該國修建的巨型港口錢凱港剪綵。無論在川普第一任期還是拜登任期內，中國都進一步擴大了在這一被視為美國後院的地區的投資。

（德國之聲中文網）秘魯--世界第二大銅出口國，本周成為亞太經合組織（APEC）領導人會議的東道主。中國國家主席習近平將與會，並且預計將為中國在秘魯新建的一個大型港口剪綵。即將離任的美國總統拜登也將出席APEC會議。

秘魯反映出美國在南美所面臨的挑戰：中國在該地區的影響力已迅速增加。北京著眼於南美的銅礦、鋰礦以及玉米、大豆和牛肉出口。

如今，北京已成為從巴西到智利到阿根廷的南美國家的重要貿易夥伴，也侵蝕著華盛頓在該地區的政治影響力。川普第一任期內"美國第一"的政策下，這一趨勢增強，在拜登任下也未改善。

以秘魯為例。去年，中國與秘魯的貿易額超過美國與秘魯的貿易額163億美元。就在十年前，華盛頓還曾遙遙領先。

2015年，中國取代美國成為秘魯最大的貿易夥伴。中美之間的差距在川普以及拜登任內均有擴大。

通往錢凱港的隧道工程（2023年8月） 圖片來源： Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS/picture alliance

成為「拉美的新加坡」

這一變化的標誌之一是利馬北部80公里的新建巨型港口錢凱（Chancay）。該港口由中國國有的中遠海運（Cosco）建設，有望縮短秘魯、巴西物資運往亞洲的海路航線。

在錢凱港，秘魯交通與通訊部長雷耶斯（Raul Perez Reyes）表示：「我們將擁有直通亞洲的路線，特別是通往中國的港口，屆時依航線不同，航程將縮短10天、15天到20天。」

他補充說，該港口將與墨西哥曼薩尼約（Manzanillo）港以及加州的長灘（Long Beach）港競爭。「我們的目標是，成為拉美的新加坡。」

這個太平洋港口也在拉動其它互聯互通的投資，特別是面向巴西的大豆種植商，後者希望降低運往亞洲的費用和時間，避免向北通行巴拿馬運河。秘魯政府在推動一項價值100億美元的潛在鐵路項目。這將讓巴西大豆陸路運往秘魯，然後運往中國。巴西與中國的貿易近些年來也快速增長。

近些年來，中國在拉美的經貿影響力擴大 圖片來源： La Nacion/ZUMAPRESS/picture alliance

「讓美國也來投資」

2023年，秘魯與中國的雙邊貿易額近360億美元，讓秘魯成為中國在拉美的第四大貿易夥伴。

中國是巴西最大的貿易夥伴，2023年雙邊貿易額超過1800億美元，中國對巴西出口主要是半導體、手機和醫藥產品。

秘魯-中國商會主席譚義勇（Jose Tam）表示：「中國在向該地區發出最清晰的熱情的訊號。」該商會包括中國五礦集團（MMG）旗下的拉斯班巴斯銅礦以及中鋁集團（Chinalco）。

中遠海運的企業事務經理卡薩斯（Mario de las Casas）表示，秘魯轉向中國並非政治性的，該國對世界各地的投資者都保持開放。「讓美國也來投資，美國已經很多年沒有這麼做了。」

（路透社、法新社）

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