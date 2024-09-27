自民黨新總裁上任後 日本對華政策會如何變化？

日本自民黨總裁選舉揭曉，前幹事長石破茂驚險在第二輪中擊敗強勢對手高市早苗獲勝。未來就任新首相後，如何帶領國家經濟、內政走出新局，對外如何站穩日本立場，迎接各大外交場面，將是這位近40年政治老手的大挑戰。

（德國之聲中文網）日本執政的自民黨，在9月27日於東京的黨本部舉辦新一屆總裁選舉投開票。最後的結果顯示，前幹事長石破茂在第二輪的決選投票中，以215票對194票，擊敗另一位強勢對手、現任經濟安全保障大臣高市早苗，拿下新一任的總裁大位。這也是石破第五度參選後終於當選，38年的從政生涯得償所望。

石破先前第一輪一度輸給高市，第二輪才逆轉勝。當選舉結果揭曉後，石破站起來深深一鞠躬，接受在場議員同僚們一齊祝福。他在勝選致詞上也表示，會再一次領導新團隊，再一次奪得國民信任。他並回顧在已故安倍首相任內擔任幹事長時學習甚多，以後將帶領黨成為「公平、公正的自民黨」。

「當然是經濟！現在情勢真的很嚴峻」

東京街頭的鬧區有樂町，在傍晚5點時也開始發放「號外」給來往的行人。50多歲的上班族金子先生跟DW表示「希望新總理能給日本好景氣！」對於國際政策，金子先生則說「希望新首相對台灣更好，能對中國跟俄羅斯等霸權主義國家，更能強力地表示自己的立場」。

「自民總裁 石破氏」 圖片來源： Cheng Chung-Lan/DW

問到新首相優先該解決的問題時，金子先生立刻回應DW稱「當然是經濟！現在情勢真的很嚴峻」。但他也認為，經濟的問題不是一時半刻，希望能有3至5年讓新首相可以把日本經濟帶上更好軌道。

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全心全靈創造安心國度

在晚上的當選記者會，石破茂感謝一路上支持者的支持與陪伴。他也坦言目前內閣與黨內人事改造都還是「白紙一張」，並表示將會用最快的時間上軌道，啟用能被大家信任的人才，並會在儘快的時間內解散國會改選，以「全心全靈創造安心生活的新日本」。

對於外交與安保戰略等，石破茂則是不同於其他候選人，倡導亞洲版北約（NATO），石破於記者會中稱：「北約的宗旨就是義務性的『集團安全保護』，不是誰要幫誰，而是團結抵抗的義務」。他希望在美日、美韓、四方會談（QUAD）等基礎上，延伸出一個各國義務互助訓練機制，更能保障亞太安全。

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石破茂的當選，原先並非在外界的意料中，當初外界較看好的是前首相小泉純一郎的兒子小泉進次郎、以及跟已故首相安倍晉三友好、相對右派的高市早苗。然而選舉結果卻大出意料，高市早苗在會後記者會只稱「我力猶未逮，這麼多人支持我，我卻無法拿出好結果，真的對不起」。

日本政府預計在10月1日舉辦臨時國會，屆時就會在當天選出第102屆新首相。其中最讓人關注的，就是在國會預算與政策的答辯，向來被視為「論客」的石破，是否能在與在野黨的唇槍舌戰中佔上風，也是外界關注焦點。

豐厚的政治與外交經歷

出生於1957年的石破茂，其父親是鳥取縣知事石破二朗。跟一般政治家第二代一般，在東京長大的石破，畢業於名校慶應大學法學部後，先是進入銀行工作，最後父親因病過世，讓他在1981年接下父親遺志從政，並於1986年首度當選。

石破茂五度參選終於得償所望 圖片來源： TAKASHI AOYAMA/AFP

石破於2002年起開始進入內閣任官，較著名的位置為防衛省大臣、農林水產大臣與地方創生大臣。而在黨內，石破也擔任俗稱「二把手」的幹事長（秘書長），在黨跟內閣程度上都有一定的歷練。

石破過去對於中國大陸以及台灣等兩岸議題也不陌生，對於中國當局，石破也被認為是相當友好的鴿派。不過在進入美中貿易戰、以及習近平的第三任任期以後，石破對於國家防衛與鞏固日本外交議題等也開始表現出不同意見。未來如何在亞洲局勢上切實表示日本立場，11月的APEC與G20等會議將會見真章。

對於台灣，石破也在8月中旬先前往台灣訪問，並與總統賴清德、副總統蕭美琴及國防部長顧立雄、前總統蔡英文等，就亞太地區維和、加強颱日合作等上交換意見。碰巧的是，台灣也是石破出馬角逐總裁的「宣言之地」，未來持續與台灣維持檯面下的交流也是至關重要。

輿論如何期待「新首相」？

石破的當選，在日本網路引發熱論。在當選結果發表前，網路上X（前推特）先是瀰漫著高市早苗可能當選的氛圍，搜索的關鍵字也是「高市總理」、「首位女性首相」、「高市內閣」等，直到石破當選後，氛圍也突然改變成「是石破喔？」、「石破SHOCK」與「石破總理」等，可以感受到明顯地溫度差。

同樣的情形也反映在經濟上，在第一輪高市早苗獲勝最多票勝出後，東京外匯市場一度跌到一美元比146日圓、結果石破茂第二輪勝出後，美元對日圓又「突然」回升至1比143，由於高市早苗在擔任經濟安全保障大臣時，對於日本央行升息持批評態度，這樣的跌宕起伏也讓人感受到總裁選舉的刺激。

不少專家學者都對石破得當選表示看法，對於日中關係上，日本東海大學海洋學部海洋理工學科教授、海洋問題學者山田吉彥在石破勝選後撰文指出，石破在過去制定《海洋政策基本法》時就是核心人物、也積極參與海洋政策，值得期待。

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山田吉彥並認為石破對中國的軍事實力也有深入的瞭解，在釣魚台問題上，應該可期待會用加強防衛能力來保護領土和領海。比起強化防禦，石破應會更加強威懾力。

過去在黨內被認為是「頑固」、「不識抬舉」、「講話不看場合」的石破，其實自小也在父親的教導下，養成獨有的政治性格、喜歡先觀察再發言。再五度挑戰大位後，終於成為日本國家的掌舵者，迎面而來的局勢海浪只有更大，如何用獨自的政治性格與世界各國交往，也考驗著這位近40年曆練的政治老手。

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