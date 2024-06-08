臉書上批評政府 越南兩位知名人士被捕

越南警方逮捕了兩名Facebook知名用戶，指控他們「濫用民主自由」。儘管越南正在推行開放和改革，但共產黨當局幾乎不容任何批評。

（德國之聲中文網）越南警方周六（6月8日）發表聲明說，62歲前記者張輝產（Truong Huy San）和65歲的律師陳廷進（Tran Dinh Trien），因「濫用民主自由」的指控被逮捕。

他們還被指控發布帖子 「侵犯國家利益、組織和個人合法權益 」。

儘管越南推行了全面的經濟改革，並且對社會變革越來越開放，但其執政的共產黨仍然實施嚴格的媒體審查制度。

警方指控「濫用民主自由、侵犯國家利益」

越南政府在一份聲明中說，前記者張輝產和律師陳廷進 「濫用民主自由、侵犯國家利益」。這項罪行可能會被判處2至7年監禁。

兩人還被指控發布帖子「侵犯國家利益以及組織和個人利益」。

不到一周前，他們的臉書帳號突然從公眾視野中消失，這引發了人們對他們可能已被捕的擔憂。

周六發布的聲明稱，警方已經搜查了兩人的住所，並稱正在進行進一步調查。

兩位持不同政見者

現年62歲的前記者張輝產在被解僱前曾為越南幾家有影響力的報紙工作。

在他的部落格成為越南專制制度下最受歡迎的部落格之一後，他遭到報社解僱。他的部落格對政府的媒體控制、與中國的關係以及腐敗現象提出了強烈批評。

被捕前不久，張輝產曾批評越南新任國家主席蘇林，以及越南共產黨中央委員會總書記、國家政治體系中最有權勢的阮富仲。

張輝產被捕的消息來自越南持不同政見者緊密聯繫的網路社群。一周前，張輝產本應出席在河內舉行的一次小型公開活動，但卻沒有露面。

陳廷進曾任河內律師協會副主任，參與過許多備受矚目的法律案件。越南官媒稱，他的被捕與他在臉書上發表的有關政府的評論有關。

根據記者無疆界組織發布的2024年世界新聞自由指數，越南的媒體自由度在180個國家和地區中排名第174位，中國是第173位。

（美聯社、法新社、路透社）

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