肖爾茨訪問烏克蘭並承諾新一輪軍援

德國總理肖爾茨周一（12月2日）乘火車抵達基輔進行訪問，強調 「烏克蘭可以依靠德國，我們說到做到。」肖爾茨還宣佈將提供新一輪價值6.5億歐元的軍事援助。

（德國之聲中文網）出於安全原因，德國政府未提前公佈總理此次訪問烏克蘭的行程計劃。肖爾茨在基輔期間還將與烏克蘭總統澤倫斯基会晤。這是肖爾茨自2022年6月以來首次訪問烏克蘭。

「通過我對基輔的再次訪問，我希望表達對烏克蘭的聲援，」肖爾茨說道。「我想在這裡明確表示，德國仍將是烏克蘭在歐洲最堅定的支持者。」

肖爾茨表示，在與烏克蘭總統澤倫斯基的会晤中，他將宣佈價值6.5億歐元的進一步軍事裝備將於12月交付。 「烏克蘭可以依靠德國，我們說到做到。」

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此次訪問發生在烏克蘭戰場局勢吃緊及美國政策前景不明之際。川普即將上任美國總統，他曾表示將迅速結束戰爭，這引發烏克蘭對被迫做出妥協的擔憂。與此同時，澤倫斯基重申在與俄羅斯展開任何談判前，烏克蘭需要更多武器和北約的安全保障。

此前幾周，澤倫斯基曾批评肖爾茨與俄羅斯總統普丁通話。肖爾茨11月與普丁進行了電話會談，成為數年來首位與普丁直接對話的西方領導人。儘管肖爾茨在通話中譴責了戰爭，並呼籲俄羅斯展現與烏克蘭進行和平談判的意願。澤倫斯基认为，這次通話可能打開「潘多拉的盒子」，削弱國際社會對普丁的孤立。

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在德國國內，肖爾茨的烏克蘭政策也備受關注。德國已成為僅次於美國的烏克蘭第二大武器供應國，但肖爾茨仍堅持不向烏克蘭提供能夠深入打擊俄羅斯境內目標的遠程導彈。

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在拜登11月中旬批准烏克蘭用西方遠程武器攻擊俄羅斯腹地之後，歐洲國家處境變得微妙。

肖爾茨在國內競選活動中明確反對類似的舉措。他批評主張向烏克蘭提供德國金牛座遠程導彈系統的政治對手稱，用這樣一種威脅來對抗莫斯科這個核大國，無異於用德國的安全來玩 「俄羅斯輪盤賭」。

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（法新社、美聯社）

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