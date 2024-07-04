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肖爾茨給出保證：德國不會成為俄烏戰爭方

2024年7月4日

德國是否會在對烏克蘭的支持中成為俄羅斯發動的戰爭的一部分？許多德國民眾對此有所擔心。總理肖爾茨作出明確表態。他在聯邦議會也回答了有關財政預算案的問詢。

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德國總理肖爾茨強調，德國不會成為俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的戰爭一方
德國總理肖爾茨強調，德國不會成為俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的戰爭一方圖片來源： Ralf Hirschberger/AFP/Getty Images

（德國之聲中文網）德國總理肖爾茨本周三（7月3日）在聯邦議會的問詢會上表示，德國不會因支持烏克蘭抵禦俄羅斯的作戰而成為戰爭的一方。這位社民黨政治家在聯邦議會對政府的問詢中說：「是，我給這個保證。這是我作為總理的立場。」

肖爾茨此前也曾作出類似的表態。不過，克里姆林宮將德國以及西方軍事同盟北約視為戰爭方已有相當長的時間，只是迄今未有實際的後果。

肖爾茨也再度拒絕按俄羅斯發出的訊號在烏克蘭實現停火。「在我看來，以烏克蘭投降為內容的停火，是我們作為德國永遠不容許支持的。」

這位總理表示，這並非抽象的問題，而是「從普丁提出的匪夷所思的和平條件中可以看出……他說，如果烏克蘭另外在一定程度上無償出讓領土，那麼他願意停火。」肖爾茨表示，這顯示，普丁毫無終止侵略戰爭的意圖。

有關聯邦預算

肖爾茨在聯邦議會的問詢會上也回答了有關明年聯邦預算制定時間表的問題。他再次表示，內閣會在7月底前制定出2025年的財政預算。他說，通常聯邦議會在夏季休會後討論該預算案，直到年底。「這一時間表不會受到影響。」目前德國聯合執政的三黨對於「債務剎車」等要點存在分歧。

（德新社）

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