肖爾茨會見習近平：沒有人應該生活在對鄰國的恐懼中

中德兩位領導人借G20裡約峰會之機，就俄烏戰爭、國際刑事已經雙邊關係進行了閉門會談。這有可能是肖爾茨最後一次以聯邦總理身份會見習近平。

(德國之聲中文網)德國總理肖爾茨在裡約熱內盧參加20國集團峰會期間會晤了中國國家主席習近平。在會談中，肖爾茨提到了俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。"沒有人應該生活在對於鄰國的恐懼中--這是維護世界和平的一項核心原則，我們必須為此做出不懈的努力"，肖爾茨在周二的會晤中強調。

這位德國總理還表示，必須要對一些艱難的話題進行討論，比如"俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，以及世界其它地區的危險局面比如中東局勢"。

據路透社報導，肖爾茨在會晤習近平之前還透露，將會向這位中國領導人提出有關北韓士兵被派往俄羅斯前線的問題。而有關對鄰國恐懼的表態，可能也是影射台灣問題。今年以來，中國解放軍進行了多次圍繞台灣島的軍事演習。

肖爾茨在周二也提到了德中之間的經貿關係。"我們必須要確保伴隨著企業經濟活動的是一個公平競爭環境"，他強調這是未來工作的"一個核心任務"。

G20峰會期間他們的座位緊挨著 圖片來源： Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

根據中國官方媒體的報導，習近平在雙邊會晤中贊賞"中德關係持續煥發新的生機和活力"，他強調在"世界百年未有之變局"背景下，中德兩國作為世界第二、第三大經濟體具有重要影響力，應該"從長遠和戰略角度看待和發展雙邊關係"。他呼籲雙方堅持"互尊互敬、合作共贏"，為"推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化作出重要貢獻"。

由於柏林的交通燈執政聯盟已經破裂，德國將在明年2月迎來提前大選。這有可能是肖爾茨最後一次以聯邦總理身份會見習近平。

（綜合報導）

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