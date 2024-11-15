肖爾茨可能最後一次以聯邦總理身份見習近平

柏林政府圈內一位消息人士周五透露稱，德國總理肖爾茨將於下周二在巴西舉行的G20峰會期間與中國國家主席習近平舉行一對一會談。

（德國之聲中文網）消息人士稱，二人將就烏克蘭和中東戰爭、中德關係以及全球公平貿易的條件等問題進行討論。

德國是歐洲的最大經濟體，去年，中國是德國的最大貿易夥伴。

已經有多個機構預測，今年德國GDP可能會連續第二年出現負增長。

俄羅斯對烏克蘭展開全面入侵後，能源價格上漲以及中國生產商形成的日益激烈的競爭對德國工業造成了巨大打擊。

德國汽車製造商面臨的挑戰尤其嚴峻。德國車在中國獲得了巨額利潤，但現在在中國市場卻面臨著來自本土企業的激烈競爭，尤其是在不斷增長的電動汽車市場。

中國對德國經濟的重要性促使肖爾茨在任職期間試圖制定一條中間路線。德國領導人並沒有像華盛頓和歐洲一些國家那樣對對華貿易發表強硬的言論，而是尋求成為北京的重要合作夥伴。

肖爾茨上一次與習近平會面是在今年4月，當時他前往北京訪問。他敦促中國領導人利用中國對俄羅斯的影響力結束烏克蘭戰爭。

此番在巴西的會面可能是肖爾茨與中國領導人的最後一次會面，因為德國各黨派已經確認將於明年2月舉行新的議會選舉。

肖爾茨領導的社民黨目前在民調中遠遠落後於在野的聯盟黨（基民盟-基社盟），所以在明年2月的大選結束後，肖爾茨很有可能將卸下聯邦總理的職務。

（法新社）

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