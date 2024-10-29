聯合國秘書長：近東救濟工程處不可或缺

聯合國秘書長古特雷斯表示，以色列通過法律禁止近東救濟工程處在以色列開展活動，「可能對被佔領的巴勒斯坦領土上的巴勒斯坦難民產生毀滅性影響，這是不可接受的」。他表示，將把此事提交給聯合國大會評估。

（德國之聲中文網）聯合國秘書長古特雷斯表示，以色列通過法律禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（簡稱近東救濟工程處或UNRWA）在以色列開展活動，"可能對被佔領的巴勒斯坦領土上的巴勒斯坦難民產生毀滅性影響，這是不可接受的"。

"當下時局動蕩，近東救濟工程處比以往任何時候都不可或缺，近東救濟工程處比以往任何時候都不可替代。"古特雷斯在一份聲明中說。

"沒有可以替代近東救濟工程處的機構，"他強調說，"這些法律的實施將對以色列和巴勒斯坦衝突的解決以及整個地區的和平與安全造成損害。正如我之前所說，近東救濟工程處是不可或缺的。"

古特雷斯表示，他將把此事提交給由193個成員國組成的聯合國大會評估。

周一（10月29日），以色列議會通過兩項法律，威脅到近東救濟工程處在戰亂中的加薩地帶的援助工作。

這些法律將禁止近東救濟工程處在以色列領土上的運作，以色列切斷與它的關係，並將其視為恐怖組織。

這些法律雖未立即實施，但顯示了以色列與聯合國之間本已混亂的關係進一步惡化。

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儘管美國反對，聯合國安理會也發出警告，以色列議會仍以壓倒性多數通過了這兩項法律。

該聯合國機構是加薩地帶主要的人道主義援助提供者。以色列的舉措可能會威脅到該機構加薩的其他工作，因為它需要通過以色列的邊境口岸進入該地區。

以色列政府指控近東救濟工程處參與了去年10月7日的恐怖襲擊，聲稱該援助組織已被哈馬斯滲透。

這些指控導致包括美國、德國和其他歐盟國家在內的若干捐助國暫停了對近東救濟工程處的捐助。

聯合國對此展開內部調查。在2024年8月5日發表的一份聲明中，聯合國表示，因可能參與去年10月7日由哈馬斯策劃的針對以色列的恐怖襲擊，有9名近東救濟工程處員工被解僱。對其他10名近東救濟工程處職員的指控未能得到證實。

（綜合報導）

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