聯合國氣候峰會：補償多少才是公正？

本屆世界氣候大會COP29上，一個焦點是，發展中國家在應對氣候變遷的嚴重後果時，應當從發達工業國、氣候危機的責任國獲得多少資金支持。

（德國之聲中文網）"作為一個化石燃料資源豐富的國家，我們將捍衛相關國家開采、投資化石燃料的權利"，亞塞拜然總統阿利耶夫4月在柏林的彼得斯貝格氣候對話上說道。或許，這將是該國在即將舉行的氣候談判中的路線。

第29屆世界氣候大會COP29正是在亞塞拜然舉行。近200個國家的政府領導人與會。

亞塞拜然是油氣出產國，儘管也有巨大的可再生能源潛力，油氣的盈利仍佔到該國國家收入的六成。

誰來出錢？

除減排外，今年的氣候大會還面臨一個有挑戰性的任務：各國首腦須決定，發展中國家將獲得多少資金支持，以應對氣候變遷的後果，實現可持續發展的過渡。

包括美國、日本、歐盟在內的富有國家多年前就已承諾，自2020年起每年提供1000億美元，幫助發展中國家應對氣候變遷。這一目標於2022年才實現。其中很大部分是以高利息貸款的形式提供，這受到嚴厲的批評，認為違背了承諾。

非洲以及包括印度在內的發展中國家多次要求每年獲得約一兆美元，也就是迄今承諾金額的十倍。發達工業國則認為這一數字不現實。與此同時，發達工業國認為，石油資源豐富的海灣國家以及中國也應共同出資。

德國非政府組織New Climate Insititue專家霍訥（Niklas Höhne）估計，或許可達成的妥協金額是每年2000億至7000億美元。"這樣就能在為氣候變遷負責的富有國家與承受氣候變遷後果的較不富有國家之間實現公平的補償。"

下屆氣候大會的東道主巴西也打算擴大化石能源的開采 圖片來源： Pedro Devani/Secom Acre

誰負有責任？

富有國家在歷史上對氣候危機負有最大的責任，不過如今，中國是最大的溫室氣體排放國。在正式文件中，中國卻仍被列為發展中國家，理論上，是氣候資金的接受國。

去年的氣候談判也是在一個石油產國舉行。阿聯酋是上屆氣候大會的東道主。該國在正式文件中也仍被列為發展中國家。不過，阿聯酋承諾為更貧窮國家在氣候轉型以及氣候災害後重建方面提供資金支持。這令觀察人士看到一線希望，即富有的發展中國家也可能開始承擔責任。

阿聯酋的氣候大會上，國際社會首次將化石燃料作為氣候危機的主要原因，並長遠呼籲"轉型脫離"化石燃料。但全球變暖仍在繼續。巴黎氣候協定中197個國家達成的目標--與前工業化時代相比，升溫限制在1.5攝氏度，要實現還非常遙遠。

學者預計，按照目前的氣候政策，本世紀末，全球將升溫3.2攝氏度。

現實中擴大化石能源開采的趨勢

國際智庫E3G專家邁爾（Alden Meyer）指出，無論是阿聯酋、亞塞拜然，還是聯合國氣候大會的下一屆東道主巴西，都計劃擴大化石燃料的產量。同樣的趨勢在美國、加拿大、挪威、澳洲和英国也能看到。

與此同時，歐盟要求為發展中國家提供的資金更多與氣候保護掛鉤。

據德國與綠黨關係緊密的伯爾基金會數字，2023年，發展中國家發生的九個最嚴重的災害就造成370億美元損失。

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美國大選、各國財政吃緊、戰爭--1.5攝氏度目標能實現嗎？

今年圍繞資金的角力也受到各國在新冠疫情後財政吃緊、經濟上的不確定性、烏克蘭戰爭以及世界範圍內大幅提高軍費預算的影響。

川普在美國大選中獲勝也可能對氣候談判帶來影響。

川普在其第一任期內，曾退出氣候協定。在第二任期內，他也可能會加強對油氣開采的扶持。

要實現巴黎氣候協定1.5攝氏度以內的目標，全球必須在2025年以前達到碳峰值。分析認為，這一目標還能勉強實現。

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