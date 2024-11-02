聯合國教科文組織：記者遇害事件激增

在2022到2023年間，全世界平均每四天就有一名記者遇害身亡——這是聯合國教科文組織（UNESCO）一份最新報告提供的數據。而這些罪行的實施者大多逍遙法外。

（德國之聲中文網）聯合國教科文組織（UNESCO）周六發布的一份報告顯示，在2022到2023年期間，全球記者遇害人數比之前兩年激增了38%，已核實的死亡人數為162人。

該組織總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）在一份聲明中指出：「2022 年和 2023 年，平均每四天就有一名記者因履行追尋真相的重要職責而被殺害。」

高危地區

在2022至 2023 年，超過一半的記者遇害事件發生於存在武裝衝突的國家，大多數記者在本國被害。

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報告指出，其他記者是在對有組織犯罪、腐敗進行調查或是對抗議活動進行報導時遭到殺害。

2022年，墨西哥發生的記者遇害案件數量最多，有 19 起；而 2023 年在巴勒斯坦領土發生的記者遇害案數量最多，有 24 起。

10月31日，人們悼念墨西哥遇害記者Mauricio Cruz和Patricia Ramirez 圖片來源： REUTERS

聯合國教科文組織的報告指出，對記者來說最危險的地區是拉丁美洲和加勒比地區以及阿拉伯國家。

北美和西歐是記者工作最危險系數的地區，有 6 起遇害事件。

2022到2023年間遇害的記者中有14名女性——佔總數的9%。

有罪不罰現象普遍存在

該報告顯示，大多數對記者的加害罪行都未得到懲罰。根據各國提供的回復，聯合國教科文組織自2006年以來發現的所有案件中，有85%都沒有結案或者是放棄調查審理。

這一有罪不罰比例與2018年的89%和2012年的95%相比，有輕微下降。

「這些罪行的加害者不應該也絕不能逍遙法外。儘管如此，將近85%的案件就處於這個情況」，阿祖萊說。

聯合國教科文組織總部位於巴黎，這一聯合國機構每兩年發布一次有關全球記者安全狀況的分析報告。



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（法新社、德新社）

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