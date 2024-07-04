聯合國報告：中國生成式AI專利申請居冠

聯合國旗下機構3日發佈報告指，中國生成式AI產權申請近10年來達近4萬件，不僅位居全球之冠，也遠超第二名的美國6倍。不過有專家認為，儘管中國在專利申請數量上領先，但「品質」似乎仍落後美國。

（德國之聲中文網）世界智慧財產權組織 （WIPO）週三（7月3日）公佈統計數據，在2014年至2023年間，中國提交了超過3萬8000項生成式人工智慧（GenAI）發明申請，位居次位的美國同期間則提交了6276件。

其他如南韓、日本和印度分別排名第三、第四和第五，其中印度成長最快。

據悉，中國提交的領域涉及汽車自動駕駛、出版及文件管理等。

生成式AI可以根據現有資訊產出文字、圖像、電腦程式碼甚至是音樂；根據該報告，在過去10年中提交的專利申請數量已超過5萬件，且其中有四分之一都是在2023年提交申請。這項趨勢也顯現出，自2022年底生成式AI廣泛進入公眾生活以來，該項科技出現爆炸性增長和各方對此技術的興趣。

排名居前位的申請者包括旗下擁有抖音、TikTok的中國企業字節跳動、中國電子商務巨頭阿里巴巴集團，以及創建ChatGPT的新創公司OpenAI的投資者微軟。

WIPO專利分析經理哈裡森（Christopher Harrison）受訪時表示，「（生成式AI）是一個蓬勃發展的領域，一個正在朝著越來越快的速度成長……我們預計它會成長得更快速。」

哈裡森說，雖然零售商和其他機構已經廣泛使用具有模仿人類對話能力的聊天機器人來改善客戶服務，但生成式AI有潛力改變科學、出版、運輸或安全等許多其他領域。

AI品質難敵美國

儘管中國提交的專利數據領先全球，但WIPO官員也坦言數量並不等同品質，在科技發展的早期階段，很難判斷哪些專利未來將具有市場價值或對社會具有變革性。

專家認為，美國在AI基礎模型數量上仍超過中國。圖為美國企業推出的生成式AI程式–ChatGPT。（資料照） 圖片來源： Jaap Arriens/NurPhoto/picture alliance

美聯社報導稱，儘管美國和中國經常被視為AI發展方面的競爭對手，但從特定方面來看，美國科技公司在打造全球尖端AI系統方面仍處於領先地位。

美國史丹佛大學人本人工智慧研究中心（HAI）研究經理馬斯萊（Nestor Maslej）認為，專利批准率可能會因國家或地區的法律而異，「一個非常重要的問題是，誰發佈了最優秀的模型？這些模型來自哪裡？起碼按照這個指標，美國似乎確實遙遙領先」。

根據史丹佛大學今年4月公佈的「AI指數報告」，截自2023年為止，出自於美國的頂尖AI模型高達61個，超越歐盟國家整體加總的21個及中國的15個，其中在歐盟成員國內，法國以具備8個頂尖AI模型位居第一。

除此之外，美國亦擁有最多「AI基礎模型」，例如OpenAI在2023年推出的GPT-4、Anthropic00的Claude 3、Gemini和臉書母公司Meta的大型語言模型Llama等，這些模型不僅龐大、用途廣泛，也經過大量資料集訓練。

如今，美國在私人AI投資和新成立的人工智慧新創企業數量方面領先中國，而中國則是在工業機器人領域處於領先地位。

中國生成式AI仍受到官方規範管制 圖片來源： CFOTO/picture alliance

AI也得聽「黨」

儘管中國生成式AI持續發展，官方管制也持續佈局。去年8月中旬，中國「生成式人工智慧服務管理暫行辦法」施行，內容規範生成式AI服務應「體現社會主義核心價值觀」，不得生成顛覆國家政權、推翻社會主義制度、煽動分裂或破壞國家統一的內容，也不得宣揚恐怖極端主義、民族仇恨，或包含暴力色情、可能擾亂經濟及社會秩序的內容。

同月底，北京批准包含百度、商湯科技等中國科技公司推出的人工智慧聊天機器人，但當時DW實際測試由百度研發的「文心一言」發現，若提及「台灣獨立」、「維吾爾族」、「中國2023年經濟情況」、「中國青年失業率」等敏感詞彙時，系統將簡短回答並終止對話。

（路透社、美聯社）

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