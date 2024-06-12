聯合國人權高專辦：以色列解救人質行動或構成戰爭罪

上周六，以色列在加薩中部努塞拉特地區營救了4名人質。聯合國人權高專辦表示，以色列在人口密集區域執行任務，以及哈馬斯在居民區扣押人質，雙方行為都可能構成戰爭罪。

（德國之聲中文網）聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）周二表示，以色列在營救四名人質行動期間殺害加薩地帶平民，以及巴勒斯坦極端武裝哈馬斯在人口稠密地區扣押人質，這些行為都有可能構成戰爭罪。

以色列方面稱，在空襲的掩護之下，周六執行的解救行動在加薩中部努塞拉特地區的一個居民區之中進行。哈馬斯的武裝人員將人質分別扣押在兩棟不同的公寓樓中。

據加薩的衞生部門稱，此次以軍行動導致超過270名巴勒斯坦人死亡。

聯合國人權高專辦發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）表示：「在人口密集區域進行襲擊行動的方式，令人嚴重懷疑以色列軍隊是否尊重了戰爭法規定的區分、比例和預防原則。」

以色列解救四名被哈馬斯劫持的人質 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

根據國際人道法，在作戰中必須嚴格區分戰鬥人員和非戰鬥人員，是為區分原則。比例性原則是指必須在經過評估得出結論，認為平民的損失和損害預計不會超過預期的軍事利益之後，才能對軍事目標進行攻擊。預防措施則是指武裝衝突各方在選擇攻擊手段和方法時必須採取一切可行的預防措施，以避免或至少將對平民和平民財產的附帶傷害保持在最低限度。

勞倫斯還表示，巴勒斯坦武裝人員在如此人口聚集的區域扣押人質，是「將巴勒斯坦平民以及人質的生命至於更高的風險之上」。他強調：「衝突雙方的所有這些行為，都可能構成戰爭罪。」

對於聯合國人權高專辦的這一表態，以色列常駐聯合國日內瓦辦事處指責該機構「誹謗以色列」，並強調「這場戰爭對平民的傷害首先是哈馬斯蓄意將平民傷害最大化的戰略所造成」。

以軍執行營救人質行動之後的努塞拉特難民營 圖片來源： Omar Naaman/dpa/picture alliance

2023年10月7日，極端伊斯蘭恐怖組織哈馬斯對以色列發動了恐怖襲擊，以色列方面統計的死亡人數大約在1200人左右。隨後以色列對加薩地帶發動了轟炸和地面進攻，據哈馬斯控制的加薩衞生部門統計，以色列軍事行動至今已經造成超過3萬7千名巴勒斯坦人喪生。

在襲擊以色列的當天，持槍恐怖分子還劫持了大約250名人質，並將他們帶到加薩。其中有100多名人質在去年11月為期一個星期的短暫休戰期間得以釋放，作為交換，以方也釋放了大約240名被關押在以色列監獄中的巴勒斯坦人。

根據以色列的統計，目前還有116名人質仍然滯留在加薩地帶。其中至少有40人已經被以當局認定為死亡。

（路透社）

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