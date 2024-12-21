聖誕市場襲擊案 馬斯克要求德國總理辭職

聖誕市場襲擊案 馬斯克要求德國總理辭職2024年12月21日
（德國之聲中文網）就在不到一天前，馬斯克(Elon Musk)剛剛發帖稱「唯有德國另類選擇黨能夠救德國」，被德國多個政黨指責介入明年2月提前舉行的聯邦議會大選。現在，他又進一步趁馬格德堡聖誕市場襲擊之際點名抨擊德國總理肖爾茨，稱「肖爾茨應該立刻辭職，這個無能的白痴」。同時，他還轉發了一條其他用戶的帖文，稱這起襲擊案是「大規模移民湧入的直接後果」。
在12月20日晚間的襲擊中，襲擊者駕駛一輛租賃的黑色寶馬SUV越野車至少在聖誕市場內行駛了400米。當時正值馬格德堡聖誕市場的高峰時間。根據警方消息，截至12月21日中午，此次襲擊至少造成了5人身亡，其中包括一名幼童。此外還有200餘人受傷，其中約40人傷情極為嚴重、90人傷情較為嚴重。
襲擊者被當場逮捕。儘管其具體作案動機仍在調查中，但是警方初步探案結果顯示，襲擊者Taleb A.是一名現年50歲的沙烏地阿拉伯裔男子，2006年就已經移民來到德國。他在馬格德堡市所在的薩克森-安哈爾特州工作，其職業是心理醫生。
襲擊者此前在社群網站上較為活躍，他自稱「曾經是穆斯林」，後來則時常發布反對伊斯蘭教的觀點。他還屢次公開指責德國政府部門「沒有採取足夠措施打擊伊斯蘭極端主義」，並擔心德國會被伊斯蘭化。在社群網站X（前推特）上，他還多次發表贊同德國另類選擇黨(AfD)的觀點，該右翼民粹政黨持反移民、反伊斯蘭教的立場。根據德廣聯掌握的消息，Taleb A.曾經在2013年因為威脅進行犯罪行為而被羅斯托克地方法院判處900歐元罰款。
該名嫌疑人早前也和德國之聲有過聯繫：2021年3月，他通過推特(被馬斯克收購後改名為社交平台X)聯繫德國之聲稱，沙烏地阿拉伯當局以及旅居德國的沙烏地人正在監視他；他還指責德國當局沒有認真對待他的報案。在2023年10月，他再次致信德國之聲稱：「他們（德國當局）都不願意啟動調查，宣稱的理由是不涉及公共利益......他們就讓一個沙烏地避難者受到恐嚇、監視、追蹤，哪怕連一個小時的調查都不願意進行，根本不想稍微瞭解一下情況。」不過，德國之聲一直無法通過獨立信源核實其提供的訊息。就在今年11月以及12月，Taleb A.再次聯繫德國之聲，表示願意接受德國之聲採訪並公開其擁有的證據；但是之後他就中斷了聯繫。
肖爾茨：嫌犯手段殘忍
遭到馬斯克抨擊的肖爾茨總理並沒有直接予以回應。12月21日中午，他在內政部長費瑟(Nancy Faeser)、薩克森-安哈特州長哈瑟羅夫(Rainer Haseloff)等多名政要的陪同下查看了馬格德堡襲擊現場，併發表講話強調，「本來沒有比聖誕市場更平靜、更歡樂的地方了。」 並指出：「以如此殘忍的手段傷害和殺害了這麼多人，這是多麼可怕的行為。」內政部長費瑟則說，現在可以肯定的是嫌疑犯「顯然是仇視伊斯蘭的」，其他細節則依然有待調查。
馬格德堡的大教堂將在21日晚上為死難者舉行悼念活動，預計肖爾茨也會出席。馬格德堡市政府發言人稱，原定至12月29日的聖誕市場將提前結束營業，今年不再開放。
另據報導，德國所有聖誕市場計劃於21日晚上7點為受害者默哀一分鐘。目前，德國各聖誕市場均進一步升級了安保措施，部分城市則暫時關閉了聖誕市場。
（綜合報導）
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