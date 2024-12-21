聖誕市場襲擊案 馬斯克要求德國總理辭職

馬格德堡聖誕市場襲擊案發生後，大洋彼岸的美國億萬富翁馬斯克發帖要求德國總理肖爾茨立即引咎辭職，並稱他是「無能的白痴」。與此同時，肖爾茨則在襲擊現場發表講話，強調要徹查這起令人震驚的案件。

（德國之聲中文網）就在不到一天前，馬斯克(Elon Musk)剛剛發帖稱「唯有德國另類選擇黨能夠救德國」，被德國多個政黨指責介入明年2月提前舉行的聯邦議會大選。現在，他又進一步趁馬格德堡聖誕市場襲擊之際點名抨擊德國總理肖爾茨，稱「肖爾茨應該立刻辭職，這個無能的白痴」。同時，他還轉發了一條其他用戶的帖文，稱這起襲擊案是「大規模移民湧入的直接後果」。

在12月20日晚間的襲擊中，襲擊者駕駛一輛租賃的黑色寶馬SUV越野車至少在聖誕市場內行駛了400米。當時正值馬格德堡聖誕市場的高峰時間。根據警方消息，截至12月21日中午，此次襲擊至少造成了5人身亡，其中包括一名幼童。此外還有200餘人受傷，其中約40人傷情極為嚴重、90人傷情較為嚴重。

襲擊者被當場逮捕。儘管其具體作案動機仍在調查中，但是警方初步探案結果顯示，襲擊者Taleb A.是一名現年50歲的沙烏地阿拉伯裔男子，2006年就已經移民來到德國。他在馬格德堡市所在的薩克森-安哈爾特州工作，其職業是心理醫生。

據警方消息，此次襲擊至少造成了5人身亡，其中包括一名幼童。此外200餘人受傷 圖片來源： Ronny Hartmann/AFP

襲擊者此前在社群網站上較為活躍，他自稱「曾經是穆斯林」，後來則時常發布反對伊斯蘭教的觀點。他還屢次公開指責德國政府部門「沒有採取足夠措施打擊伊斯蘭極端主義」，並擔心德國會被伊斯蘭化。在社群網站X（前推特）上，他還多次發表贊同德國另類選擇黨(AfD)的觀點，該右翼民粹政黨持反移民、反伊斯蘭教的立場。根據德廣聯掌握的消息，Taleb A.曾經在2013年因為威脅進行犯罪行為而被羅斯托克地方法院判處900歐元罰款。

該名嫌疑人早前也和德國之聲有過聯繫：2021年3月，他通過推特(被馬斯克收購後改名為社交平台X)聯繫德國之聲稱，沙烏地阿拉伯當局以及旅居德國的沙烏地人正在監視他；他還指責德國當局沒有認真對待他的報案。在2023年10月，他再次致信德國之聲稱：「他們（德國當局）都不願意啟動調查，宣稱的理由是不涉及公共利益......他們就讓一個沙烏地避難者受到恐嚇、監視、追蹤，哪怕連一個小時的調查都不願意進行，根本不想稍微瞭解一下情況。」不過，德國之聲一直無法通過獨立信源核實其提供的訊息。就在今年11月以及12月，Taleb A.再次聯繫德國之聲，表示願意接受德國之聲採訪並公開其擁有的證據；但是之後他就中斷了聯繫。

肖爾茨（圖中）周六訪問馬格德堡 圖片來源： Ronny Hartmann/AFP/Getty Images

肖爾茨：嫌犯手段殘忍

遭到馬斯克抨擊的肖爾茨總理並沒有直接予以回應。12月21日中午，他在內政部長費瑟(Nancy Faeser)、薩克森-安哈特州長哈瑟羅夫(Rainer Haseloff)等多名政要的陪同下查看了馬格德堡襲擊現場，併發表講話強調，「本來沒有比聖誕市場更平靜、更歡樂的地方了。」 並指出：「以如此殘忍的手段傷害和殺害了這麼多人，這是多麼可怕的行為。」內政部長費瑟則說，現在可以肯定的是嫌疑犯「顯然是仇視伊斯蘭的」，其他細節則依然有待調查。

馬格德堡的大教堂將在21日晚上為死難者舉行悼念活動，預計肖爾茨也會出席。馬格德堡市政府發言人稱，原定至12月29日的聖誕市場將提前結束營業，今年不再開放。

另據報導，德國所有聖誕市場計劃於21日晚上7點為受害者默哀一分鐘。目前，德國各聖誕市場均進一步升級了安保措施，部分城市則暫時關閉了聖誕市場。

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（綜合報導）

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