耶倫：不排除制裁協助俄羅斯的中國銀行

美國財長耶倫表示，不排除對中國銀行實施制裁，以減少俄羅斯的石油收入和獲取境外支持的管道，從而遏制其在烏克蘭的戰爭行動。

（德國之聲中文網）美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周五（12月13日）對路透社表示，美國正在考慮對"黑暗艦隊"油輪（dark fleet）實施進一步制裁，同時不排除對中國銀行實施制裁，以減少俄羅斯的石油收入和獲取境外支持的管道，從而遏制其在烏克蘭的戰爭行動。

耶倫在採訪中表示，美國及其盟友也可能考慮將俄羅斯石油價格上限從每桶60美元下調，目前該上限禁止西方對超過該價格的貨物提供保險和海運服務。

美國財政部已對超出價格上限營運的個別油輪及其所有者實施制裁。耶倫表示，可以在這一領域採取更多措施，暗示她在離任前的五周內可能會出台額外舉措。

耶倫說："這裡有很多可能性。我們不會提前預告制裁，但我們一直在關注石油收入，如果找到方法進一步削弱俄羅斯的石油收入，這將加強烏克蘭的局勢。這仍然是我們關注的事項之一。"

在川普1月20日就任總統之前，拜登政府正加緊鞏固對烏克蘭的支持，因為川普頻繁抱怨美國對烏克蘭的支持成本過高。

中國俄羅斯伊朗北韓悄然形成邪惡新軸心？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中國銀行的擔憂

美國財政部官員繼續與中國財政部官員進行對話，討論如何偵查可能協助與俄羅斯戰爭有關的交易的金融機構活動。耶倫說，過去兩年來重建美中經濟和金融溝通的努力為這些討論提供了幫助。

耶倫表示："我絕對不會排除，如果我們有必要的證據，我們會對某家銀行實施制裁的可能性。但我們也有渠道討論具體關切，有時這種溝通也可以產生足夠的效果。"

她表示，對中國大型銀行的警告已取得成效，使這些銀行"非常擔心"被切斷美元交易的風險。大約一年前，拜登通過行政命令授權財政部對協助戰爭相關交易的金融機構實施次級制裁。

隨著俄羅斯經濟越來越依賴軍事生產，區分純商業交易和戰爭相關交易變得更加困難。

"中方當局認識到，我們使用這些制裁將構成嚴重威脅，並帶來非常不利的後果，"耶倫表示。"他們想與俄羅斯進行貿易，但不希望自己的銀行受到制裁。"

耶倫表示，美中金融工作組的最後一次會議將於下周在中國天津舉行，但制裁問題不太可能成為主要議題。會議將側重於金融穩定問題，包括如何應對潛在金融危機的沙盤推演。

她強調，川普政府保持與中國的溝通渠道十分重要，並補充說："我認為不能僅依賴領導人之間的會談。雙邊關係必須在高級官員層面進行，我們已經在許多事情上進行了建設性合作。"

（路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。