習近平飛抵澳門 粵澳提高安保級別

首位出生於中國內地的岑浩輝將於周五宣誓就任澳門回歸後第六任行政長官，習近平將出席其就職典禮。據稱，廣東和澳門已提高安保級別。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平周三（12月18日）下午抵達澳門，展開為期三天的訪問。這座以賭場聞名的城市正在準備慶祝回歸中國25周年。

習近平在澳門機場發表講話稱，25年來，具有澳門特色的「一國兩制」實踐「取得了舉世公認的成功，展現出勃勃生機和獨特魅力」。

澳門曾是葡萄牙殖民地，於1999年12月20日根據"一國兩制"框架移交中國。"一國兩制"原則承諾澳門享有比中國大陸更大的自治權和更廣泛的公民自由。

澳門是中國唯一允許賭場賭博的城市。由於中國遊客的消費，它已於多年前超過美國拉斯維加斯，成為全球最大的賭博中心。

據新華社報導，習近平出席將於20日舉行的慶祝澳門"回歸祖國"25周年大會及新一屆澳門特區政府就職典禮，並"視察澳門"。

澳門終審法院前院長的岑浩輝將於周五宣誓就任澳門回歸後第六任行政長官。他將是第一位出生於中國內地且沒有商業背景的澳門領導人。

澳門特首當選之後，需得到中央人民政府任命，任期5年。

賭城澳門將會進行經濟多元化轉型？ 圖片來源： Anthony Kwan/Getty Images

非澳門人治澳

岑浩輝並具有中國背景，長期以來被澳門社會視為北京栽培的治澳班子成員。

2021年，澳門警方以防疫為由禁止澳門"六四"燭光集會。身為終審法院院長的岑浩輝，判決提起訴訟的集會主辦單位澳門民主發展聯委會敗訴。

岑浩輝曾表示，澳門不能僅依賴賭場——這一行業佔政府收入的81%，並提到該行業多年來的"野蠻擴張"。

分析人士和學者向法新社表示，澳門經濟多元化及其融入中國區域發展藍圖（即粵港澳大灣區）可能成為習近平此次訪問的主要議題。

賭場顧問李本（Ben Lee，音譯）認為，"習近平可能希望視察澳門特許經營商在兩年前承諾的非博彩領域投資。"

他還表示，原屬於中國珠海市的橫琴島也可能成為此次訪問的關注點之一。橫琴島部分土地已租借給澳門，以增加其開發用地供應。

目前，習近平的完整行程尚未公佈。

由於中國遊客的消費，澳門已於多年前超過美國拉斯維加斯，成為全球最大的賭博中心。 圖片來源： CFOTO/picture alliance

廣東和澳門提高安保級別

報導介紹，當局周三在香港上環港澳碼頭加強保安，乘客需按目的地分流排隊。乘客從這裡乘船，一個小時可到達澳門。前往澳門的乘客需通過海關人手安檢，檢查隨身物品及行李，無人機等物品禁止帶入境。

此外，在澳門外港碼頭，有手持盾牌的警察在入境大堂戒備，入境旅客的隨身物品需經過安檢儀器。

為準備習近平到訪，廣東和澳門據稱已提高安保級別。珠海市發出公告，從12月14日至22日禁止任何未經批准的單位、組織及個人在低空空域內飛行飛行物。

澳門的民主運動已經煙消雲散，但是多名前運動人士向法新社透露，他們被警告不要在"慶典"前後公開發表批評言論。

（法新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。