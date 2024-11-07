習近平電賀川普 提「合則兩利 斗則俱傷」

川普赢得美國大選後，中國國家領導人習近平致電川普祝賀當選，並表達了對未來中美關係的期望。習近平所期望的「健康關係」能否實現？

（德國之聲中文網）本周四（11月7日），中國國家主席、中共中央總書記習近平向美國新當選總統川普致賀電，呼籲兩國"和平相處"，並警告不要採取對抗性路線。根據中國官媒報導，習近平在賀電中表示，歷史表明，中美兩國"合則兩利，斗則俱傷"。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普和習近平進行了電話交流。習近平指出，國際社會也期待中美之間能保持"穩定且健康的關係"。中國希望分歧能夠得到"妥善管控"，並且雙方能開展"互利合作"。

賴清德祝賀川普当選

台灣總統賴清德在川普当選後於第一時間在社交平台X上發表賀文，對川普胜選表示"衷心的祝賀"，並表示"台美之間建立在共同價值和利益基礎之上的長期夥伴關係將計息成為地區穩定的基石，並為我們所有人帶來更大的繁榮。"

據台灣媒體壹新聞（NextTV）報導，賴清德第一時間發文祝賀後，川普团隊核心成員歐布萊恩（Robert O'Brien）轉發了賴清德推文並表示感謝。外界關注賴清德是否會與川普通電話，對此台灣總統府稱，並無尋求通話致賀安排。

中美關係緊張

川普在其首個總統任期內就已經對中國採取了強硬立場。此次競選期間，他再次威脅將對中國商品進一步徵收關稅，此舉可能對全球貿易產生巨大影響。關稅問題已在很長時間以來令中美貿易關係不斷緊張。

在中國為可能出現的貿易戰感到憂慮之際，另一些專制國家領導人則可能為川普胜選感到高興--比如俄羅斯很可能期待美國政府在川普上任後，能在政策上有所調整。

土耳其總統艾爾多安也向川普胜選表達了祝賀，並與其討論了兩国未来合作問題。據土耳其總統府發布聲明稱，艾爾多安在電話中向川普表達了"在未來擴大土美合作"的願望。

川普在本周二總統大選中擊敗對手賀錦麗，當選美國第47任美國總統。川普上次競選連任失败，四年后再选勝利，重返白宮。

卡馬拉‧哈里斯在敗選次日於華盛頓霍華德大學向支持者發表講話（資料照） 圖片來源： Kevin Lamarque/REUTERS

哈里斯致電川普祝賀

大選後的第二日，當地時間11月6日下午，哈里斯重返母校霍華德大學，向其支持者發表講話。哈里斯表示："我們必須接受此次選舉結果。"並指出，這是美國民主的基本原則，也是其與君主制或暴政的區別所在。哈里斯還表示，她已致電川普，向他表示祝賀。

哈里斯強調："雖然我承認在此次選舉中落敗，但我不會放棄推動這場競選的鬥爭，為爭取自由、機會、公平和所有人尊嚴的鬥爭[…]這場鬥爭我永遠不會放棄。"她呼籲支持者不要失望，不要失去信心。"我知道很多人覺得我們正在進入一個黑暗的時代。"哈里斯說道，"我要說的是，有一句跨越各個時代、適用於各個社會的諺語：只有在足夠黑暗的時候，你才能看到星星。"

哈里斯表示將幫助川普及其團隊進行權力的和平交接。

川普高調發表演說：美國將迎來真正的黃金時代 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。