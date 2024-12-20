習近平訪澳門 市民吐槽：全城「禁屏」，不如戒嚴

習近平周五（12月20日）出席澳門新政府就職典禮時發表講話，要求推動「經濟適度多元發展」。澳門及周邊地區加強了安保措施，給當地居民生活帶來不便，引發民眾抱怨。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平敦促澳門新一屆政府要有「著力」推動這個全球最大博彩中心的「經濟適度多元發展」。中國為這個曾是葡萄牙殖民地的城市任命了首位在中國大陸出生及成長的行政長官。

習近平周五（12月20日）出席澳門新政府就職典禮時發表了講話。

澳門終審法院前院長岑浩輝宣誓就任澳門回歸後第六任行政長官，任期5年。他出生於中國南方的廣東省，熟悉粵語和葡萄牙語。

葡萄牙於1999年12月20日將澳門的主權移交給中國，中國政府聲稱與香港一樣，實行「一國兩制」。

習近平呼籲澳門發展新產業

作為一個特別行政區，澳門是中國唯一允許賭博合法化的地方。其經濟高度依賴博彩業，大約81%的地方稅收來自該行業。

習近平呼籲澳門發展新產業，並與中國的國家發展戰略對接，包括粵港澳大灣區項目——一個旨在連接南方多個城市（包括鄰近的金融中心香港和廣州）的雄心勃勃的經濟計劃。

「當前澳門形勢總體穩定，但內外環境正在發生深刻變化。」習近平說，「要結合自身優勢和資源稟賦，……著力培育具有國際競爭力的新產業。」

中國政府近年來對洗錢的打擊，以及疫情期間的嚴格管控，減少了前往澳門賭博的中國遊客數量。澳門新任特首岑浩輝稱，岑浩輝曾表示，澳門不能僅依賴賭場，並提到該行業多年來的"野蠻擴張"。

按照習近平的設想，澳門將擺脫對賭博經濟的依賴，成為推動中國疲軟的消費者經濟的一部分。

按照習近平的設想，澳門將擺脫對賭博經濟的依賴，成為推動中國疲軟的消費者經濟的一部分。圖為港珠澳大橋。 圖片來源： Liu Dawei/Xinhua/picture alliance

北京的「乖孩子」

這是習近平擔任國家主席以來第三次訪問澳門。他上一次訪問是在2019年，當時香港正爆發「反送中」民主運動。隨後，這場運動及香港民主遭到嚴酷的鎮壓，大批活動人士被判刑入獄。

2021年，澳門警方以防疫為由禁止澳門"六四"燭光集會。身為終審法院院長的岑浩輝，判決提起訴訟的集會主辦單位澳門民主發展聯委會敗訴。

北京一貫誇獎澳門的忠誠和穩定。近年來，移居澳門的中國內地人不斷增加，迄今已佔澳門70萬居民的一半以上。

周五，習近平在講話中稱尊重「兩制」差異，繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，「確保不會變、不動搖，確保不走樣、不變形」。

批評人士認為，澳門成為北京的「乖孩子」，意味著民主自由空間的全面縮減。

全城「禁屏」，不如戒嚴

為配合習近平此次訪澳行程，澳門及周邊地區加強了安保措施，給當地居民生活帶來不便，引發民眾抱怨。

周二（12月17日），澳門網路媒體「論盡媒體」發布一則「致歉啟事」，稱基於「不得已」原因撤下一篇報導。從致歉聲明附圖可知，該報導題目為：「習近平明來澳 多處疑加強戒備 售賣機、電單車位等被封 網民嘲：草木皆兵」。

周三（12月18日），美國駐港澳總領事館在臉書發聲明，指中國外交部特派員公署拒絕及時向領事館職員發出簽證，致使他們無法到澳門協助當地美國公民，因此當日在澳門的領事服務要被推遲，未知何時可以恢復，而未來的外展活動也可能受到影響。

在此期間，習近平及代表團下榻的新竹苑飯店周邊實施交通管制。珠海橫琴與澳門之間的所有通道加強管控，貨車被禁止通行，小車需進行人臉識別驗證，一些網路聊天室遭到封禁。澳門部分自動售貨機也暫停服務，德高公共運輸站台廣告屏集體關閉。

除此之外，當地多種帶屏設備都被停用。有市民抱怨說，全城「禁屏」，不如戒嚴。

多位移居海外的前澳門社運人士向媒體披露，在習近平訪問澳門前夕，中國大陸港澳公安系統人士聯繫他們併發出威脅訊息，要求他們不要在網上發表異議。

（美聯社）

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