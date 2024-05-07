習近平訪法：聯合聲明談中東未提俄烏

時隔5年出訪歐洲，習近平首先到法國會晤馬克宏，會後針對中東局勢等4項議題分別發佈聯合聲明。在會後記者會上，還談到了台海局勢和俄烏衝突。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週一（5月6日）在巴黎舉行雙邊會談。中國官媒新華社週二（7日）下午發佈4份聯合聲明，分別涉及中東局勢、海洋合作、人工智慧管控、農業交流等議題；此外，中法雙方還簽署經濟、綠色發展、化妝品產業等領域的合作意向書。

在中東局勢方面，中方釋出的中法聯合聲明大部分篇幅關切以巴議題，一方面「反對以色列進攻拉法……也反對強行遷移巴勒斯坦平民的行為」，一方面「呼籲各方避免在現地採取可能加劇緊張局勢的單邊措施」。聲明還主張，「兩國方案」應作為加薩走廊未來的治理基礎，達到以巴衝突的「全面政治解決」。

中法聯合聲明也提到伊朗、紅海等中東區域衝突熱點。新華社指出，習近平說「當今世界很不太平」，而中法兩國都是聯合國安理會常任理事國，應「推動建設持久和平」。

據美聯社引述，馬克宏稱法中兩國對中東議題有「相同的目標」，也就是「立即實現停火以釋放人質、保護人民、促進人道救援運送、鼓勵區域局勢降溫，並且重啟政治前景」。馬克宏與習近平都表示，希望今年7月登場的巴黎奧運能成為休戰的契機。

據台灣中央社報導，中法聯合記者會上，馬克宏還提及對於「東亞危機的擔憂」，其中包含台灣海峽兩岸以及北韓問題。但此議題並未納入中法聯合聲明。

中法領袖6日在巴黎舉行雙邊會晤前合影。 圖片來源： Ludovic Marin/AP/picture alliance

聲明不包含俄烏議題

在中法領袖會後的聯合記者會上還談到了俄烏局勢，但此議題亦沒有包含在後來發佈的4份聯合聲明。馬克宏盼中國能發揮對俄羅斯的影響力、促成俄烏停戰，並且「樂見中國政府承諾不出售任何武器和援助」給俄羅斯、同時「嚴格控制」軍民兩用產品對俄出口。

習近平主張，中國不是俄烏危機的製造者和當事方，卻「沒有隔岸觀火」，而是派遣特使積極斡旋和平。「我們反對利用烏克蘭危機甩鍋、抹黑第三國，煽動『新冷戰』。歷史反覆證明，任何衝突最終只能通過談判解決……支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案的國際和會。」

近期歐美各國質疑中國持續出口非致命性的工具機、微電子等科技產品到俄國，協助俄國在西方制裁下繼續維持其軍工產業以及對烏克蘭的侵略戰爭。但中國認為，中俄經貿往來是「正常的國家關係」、他國不應「抹黑」。

在習近平訪歐之前，俄羅斯總統普丁已宣佈5月將再度造訪中國。馬克宏表示，「讓俄羅斯改朝換代」並不是西方國家的共同目標；他也感謝習近平先行到法國「協調」，而法國希望與中國保持密切對話。

習近平開始訪問歐洲 首站巴黎 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中法關係有進展？

習近平5年來第一次出訪歐洲首站選在法國，第一天首先與馬克宏、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面，第二天則與馬克宏一同前往庇裡牛斯山脈的圖馬列山（Col du Tourmalet），並且將共進午餐。

中法關係的一大爭議點在於貿易。自去年10月起，歐盟以中國產業仰賴政府補貼而獲得不當優勢為由，陸續對中國電動車、風力渦輪機業者進行反補貼調查；中國今年1月則宣佈對歐洲的干邑白蘭地展開反傾銷調查，此舉被認為是反擊歐盟且「劍指」法國。歐盟出口的白蘭地9成以上都來自法國；馬克宏也大力支持歐盟的調查，且主張歐盟應在貿易上更加強硬，並促進公平競爭環境。

6日，法方贈送給習近平的禮物之中，包含了高檔的干邑白蘭地。馬克宏也感謝習近平對於是否加徵白蘭地關稅，「保持開放態度」；美聯社消息指出，習近平同意在調查進行過程當中，短期內不會施加新的關稅。

針對中法關係，習近平表示「中方願同法方保持戰略溝通，尊重彼此核心利益……中國願進口更多法國優質產品……希望法國向中國出口更多高技術、高附加值產品」。

（綜合報導）

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