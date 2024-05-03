習近平訪法前夕 馬克宏批中國不尊重貿易規則

習近平即將訪法，法國總統馬克宏透露雙方將重點討論中國在全球關鍵安全問題上的影響力。他稱，歐洲需與中國合作建立和平；但也強調，過去30年各方極力把中國帶進世界貿易組織體系，但中方並未尊重國際貿易規則。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平將於5月6、7日到訪法國，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在週四（5月2日）發佈的《經濟學人》專訪中稱，在面對歐洲市場對中國開放程度的議題，需要非常務實，且要從歐洲的戰略利益出發看待，但不能過於受制於教條主義與各種分歧的利益。

馬克宏表示，經濟是他與習近平對話的重要目標之一。他認為歐洲對中國的看法有時有誤。「一直到最近，中國還被（歐洲）視為一個重要的出口市場……我們獲得的利益不大，但我們仍將中國視為歐洲汽車工業、特別是德國汽車工業的良好出口市場，不僅在德國，而且在整個歐洲創造了大量就業機會。這現在還成立嗎？答案是不。」

馬克宏稱，如今中國的汽車產能過剩，並且大規模對外出口，尤其是對歐洲。儘管部分歐洲製造商可以在中國接受補貼，可以在中國生產、銷售，並將過剩產能出口到中國市場，但此舉對於歐洲人民並無好處可言。

馬克宏也指，過去30年來，各方極力讓中國重回國際規範，並把中國帶進世界貿易組織體系中，但中方並未尊重國際貿易規則，爭端解決機制也未奏效，導致歐洲無法獲得足夠的保護。

馬克宏去年4月曾與歐洲委員會主席馮德萊恩一同訪中。（資料照） 圖片來源： Ludovic Marin/AP/picture alliance

值得注意的是，馬克宏雖然表示歐洲需在貿易方面尊重中國，但也強調需「捍衛歐洲利益、以互惠互利並促進國家安全的方式」，並捍衛歐盟委員會在電動車、光伏和風力發電方面對中方啟動的調查。

馬克宏亦提到歐洲需關注國家安全問題。「在許多領域，中國要求生產商必須是中國人，因為這些領域太敏感了。那我們歐洲人也必須能夠這樣做，並表明有些行業事關歐洲國家安全。」

馬克宏認為，「確保中國在國際秩序的穩定中擁有發言權」符合歐洲利益。當前世界面臨「一個破壞國際秩序的俄羅斯、一個擁有核武的伊朗、一個陷入混亂的中東」，這些都不符合中國的利益；因此，歐洲需要與中國合作，建立和平，「我希望中國支持奧林匹克休戰（決議）並致力於打擊核武擴散，以加強針對某些大國的框架」。

拒成美中夾心餅

馬克宏在專訪中稱，美國現在已經不再試圖讓中國遵守國際貿易規則，而是採取了自己的行動，如《2022年降低通膨法案》。他指出，中國及美國都開始對他們認為至關重要的部門採取補貼，「歐洲人不想看到這一點。這是一個巨大的錯誤」；此外，他認為世界貿易組織的效率正處於「深度危機」，必須針對21世紀的狀況進行徹底轉型。

隨著美國及中國在經濟及政治、軍事上的競爭加劇，馬克宏強調：「我傾向（自己）選擇與美國和與中國的關係，而不是由兩方各自強加給我。」他坦言，法國對中國跟美國的關係並不是「等距離」，「法國是美國的盟友，我們常常會有分歧，我們必須能夠承認並尊重這些分歧。我們也與中國有貿易關係，它是一個大國，我們需要它。」

習近平對歐策略—各個擊破

此次為習近平睽違5年首次訪問歐洲，除了法國之外，也預計前往塞爾維亞和匈牙利。此前歐盟表態不排除對中國電動車和綠色能源產業徵收關稅，認為中國政府的巨額補貼為中國製造商帶來了不公平的優勢。

路透社報導，由於中國經濟成長趨緩，美國又對中國企業關閉大門，歐盟對北京或許有一定影響力。但分析人士表示，歐盟27個成員國的看法並不一致，削弱了它們因應中國策略的能力。儘管歐盟委員會擁有為整個歐盟制定貿易政策的專屬權利，但歐盟成員國內部一直難以就如何解決貿易失衡問題達成一致。

法國智庫蒙田研究所資深研究員杜懋之（Mathieu Duchatel）表示，習近平的目標是，利用內部分歧來中和歐盟對華的經濟安全議程，包括關稅威脅。杜懋之指出，中國對歐戰略「存在非常強烈、分而治之的因素」，而且絲毫未對此有所隱藏。

馬克宏表示歐洲需與中國合作建立和平 圖片來源： Benoit Tessier/AP Photo/picture alliance

歐洲企業和政府長期以來不滿進入中國市場受到的限制和不公平競爭。德國基爾研究所（Kiel Institute）的一項研究估計，中國對其企業的補貼是其他主要經濟體的3至9倍。

習近平此次訪法除了將慶祝中法建交60周年外，法方稱俄烏戰爭、中東局勢也將成為核心議題。此外，經濟、文化、體育合作也在議程上。

中國外交部發言人稱，中法關係保持良好發展勢頭，希望與法國進一步鞏固政治互信，推動全面戰略夥伴關係邁上新台階，為中歐關係健康穩定發展注入新動力。

由於法國為本屆夏季奧運會主辦國，馬克宏早前就曾表示，將請習近平幫助促成奧林匹克決議，

呼籲奧林匹剋期間各國休戰。馬克宏去年訪華亦曾呼籲習近平向俄羅斯總統普丁施壓，但習近平除了與烏克蘭總統澤倫斯基通電話之外，並無顯著進展。普丁預計將於今年5月訪問中國。

（綜合報導）

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