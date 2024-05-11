習近平訪歐之行破壞了歐洲的團結嗎？

習近平的歐洲之行在貿易和烏克蘭等問題上幾乎都沒有取得突破。有專家認為，此行表明中國的總體戰略是「破壞歐盟的團結」，同時增加對個別成員國的影響力。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平周五（5月10日）結束了備受矚目的歐洲之行。此時，歐洲仍對中國支持俄羅斯的烏克蘭戰爭以及中國廉價電動汽車充斥歐洲市場表示擔憂。

這是習近平自2019年以來對該地區的首次訪問。觀察人士越來越懷疑中國試圖利用歐洲的分裂。分析人士指出，習近平的行程並非巧合。

法蘭克福歌德大學專門研究中國外交政策的助理研究員貝特拉姆‧朗（Bertram Lang）說，習近平此行訪問的國家——法國、塞爾維亞和匈牙利——都與北京有著「特殊的雙邊關係」。他說，中國領導人已逐漸將歐洲分為兩類：「對中國友好的和不友好的」。而此行的目的就是強調與前者的關係。

「產能過剩」與「扭曲市場」

習近平在法國進行了為期兩天的國事訪問，並與法國總統馬克宏會談，重點討論了烏克蘭戰爭以及與歐盟的貿易不平衡問題。

雖然中國和習近平本人更傾向於雙邊層面進行接觸，但馬克宏試圖通過邀請歐盟委員會主席馮德萊恩參加來展示歐洲的團結。

剛剛結束訪華的德國總理肖爾茨受邀前往巴黎，但並未出席。不過，肖爾茨和馬克宏在5月2日習近平訪華前舉行了會晤，就對華政策進行了溝通。

在巴黎，馮德萊恩的公開講話直接針對她所稱的中國對電動汽車和鋼鐵行業的大規模補貼等「扭曲市場的做法」。中國因「產能過剩」和向歐盟和美國市場傾銷價格過低的產品而受到批評。歐盟委員會宣佈將對中國電動汽車和太陽能電池板發起反補貼調查，以決定是否對其徵收懲罰性關稅。

習近平開始訪問歐洲 首站巴黎 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在巴黎舉行的三方會議期間，馮德萊恩對習近平說，歐洲「不會動搖做出保護其經濟和安全所需的艱難決定」。

據中國官方通訊社新華社報導，針對馮德萊恩的講話，習近平表示，無論是從比較優勢還是全球市場需求的角度來看，都不存在「中國產能過剩問題」。

「我們看到歐盟成員國之間的趨同性越來越強。」歐洲議會前政治顧問、台灣國立東華大學助理教授費倫奇（Zsuzsa Anna Ferenczy）向德國之聲表示，「歐盟委員會相當堅定地」要為對華貿易創造公平的競爭環境。

儘管如此，中國官媒仍將習近平的法國之行描繪成一次成功的訪問。《環球時報》的一篇報導列舉了政府機構之間在航空、農業、人文交流、綠色發展和中小企業合作等領域達成的18項「合作協議」，認為這是」向歐洲企業家發出的積極訊號」， 」引領中歐關係朝著穩定、務實和理性的方向發展」。

烏克蘭戰爭：「新冷戰」言行？

在烏克蘭問題上，中國政府仍未說服西方各國領導人，中國沒有在烏克蘭戰爭中支持俄羅斯。歐洲和美國領導人呼籲中國利用其對莫斯科的影響力，在幫助其結束衝突中發揮建設性作用，中國對此置若罔聞。

儘管如此，習近平表示支持馬克宏呼籲在巴黎夏季奧運會期間全球衝突進行「奧林匹克休戰」。

美國稱，中國正在向俄羅斯提供機床、無人駕駛飛機發動機和用於巡航導彈的技術。中國還通過提供工業和消費品幫助支持俄羅斯的經濟。

習近平在巴黎的公開講話中強烈回應了這些指責，聲稱「我們不接受任何利用危機抹黑中國、煽動『新冷戰』的言行「。他還說，」中國不是烏克蘭危機的製造者和當事方「。

中國問題專家、巴黎政治學院國際問題研究中心（CISR）高級研究員貝賈告訴德國之聲，在會談中，習近平意識到俄羅斯的烏克蘭戰爭「關係到歐洲的生死存亡」。貝賈說：「這對中歐關係是一個非常不利的因素。」

在習近平訪問之前，中國官媒對馬克宏倡導歐洲「戰略自主」大加贊賞，認為這要求歐盟在戰略和防務問題上更加自信。中國認為這是對北約和美國主導的集體戰略的拒絕。

2023年4月訪華後，馬克宏因警告歐洲不要捲入中美台灣衝突問題的言論而招致批評。他表示，作為美國的盟友並不意味著成為美國的「附庸」

法國智庫蒙田研究所高級研究員戈德芒（Francois Godement）在撰寫關於習近平訪問的文章時說，馬克宏在會談中試圖「盡量減少這些面向」，同時尋求展示歐洲的團結。

中國建設塞爾維亞基礎設施

習近平在塞爾維亞和匈牙利的行程變得更加輕鬆，這兩個國家都是中國投資的重要接受國，而且與俄羅斯關係密切。

費倫奇認為，雖然塞爾維亞不是歐盟成員國，但習近平對貝爾格萊德的訪問塑造了中國領導人的形象，讓人感覺「他不僅是歐盟的關鍵人物，也是歐盟周邊國家的關鍵人物」。

塞爾維亞是中國「一帶一路」倡議提供貸款的主要歐洲受援國，其項目包括一條通往匈牙利的高速鐵路。中國公司還參與了下水道和污水處理廠的建設，並經營著一家大型鋼鐵廠。

在稱讚兩國深厚的經濟關係的同時，習近平的訪問也是一次攻擊北約的機會，因為25年前北約在科索沃戰爭期間對中國駐貝爾格萊德大使館進行了轟炸。

習近平在塞爾維亞的一篇署名文章中寫道：「我們不能忘記，25年前的今天，北約悍然轟炸中國駐南聯盟大使館。」



"一帶一路"項目：在布達佩斯和貝爾格萊德之間修建一條鐵路 圖片來源： Attila Volgyi/Xinhua/dpa/picture alliance

匈牙利和中國電動汽車

習近平的最後一站是匈牙利。在歐盟內部，匈牙利毫不掩飾其對俄羅斯的持續支持，同時也扮演支持北京的角色。匈牙利總理歐爾班的政府已經否決了歐盟多項譴責中國行動的提案。

在歐盟努力解決如何應對中國廉價電動汽車充斥其市場的問題時，匈牙利正將自己定位為中國電動汽車公司的生產中心。

2023年12月，中國電動汽車製造商比亞迪宣佈在匈牙利塞格德建設一家乘用車工廠，該工廠靠近塞爾維亞邊境。

習近平和歐爾班在布達佩斯出席記者會 圖片來源： Szilard Koszticsak/MTI via AP/picture alliance

中國已成為匈牙利第一大外國直接投資來源國。匈牙利還將於7月1日就任歐洲理事會輪值主席國。在會見匈牙利總理歐爾班時，習近平在聯合記者會上表示，「中方支持匈方在歐盟內發揮更大作用，推動中歐關係實現新的更大發展」。

破壞歐盟的團結？

費倫奇認為，中國的總體戰略是「破壞歐盟的團結」，同時增加對個別成員國的影響力。

她說，中國政府的戰略是繞過歐盟，給予成員國進入其市場的特殊機會，試圖「讓這些國家感到自己與中國有著特殊的關係」。

她表示：「習近平訪華後，中歐關係的前景並不樂觀。這兩個合作夥伴之間存在信任赤字。」

展望未來，費倫奇預計歐盟將繼續反擊，而中國將通過不斷與成員國進行雙邊接觸來抵制，以減緩其「去風險化的慾望」。

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