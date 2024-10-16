習近平視察福建 台官員稱軍演讓國際更挺台

習近平視察福建 台官員稱軍演讓國際更挺台2024年10月16日
（德國之聲中文網）在解放軍本周一（10月14日）於台灣周邊舉辦大規模軍事演習「聯合利劍-2024B」之後，中國國家領導人習近平於周二下午前往緊鄰台灣的福建省進行考察。
東山縣所在的東山島長年以來屬於軍事前線。1953年東山島之戰，當時退守台灣的中華民國國民政府試圖向東山島發動進攻，但隨後被解放軍擊退。
據新華社報導，習近平在漳州市東山縣「考察了陳城鎮澳角村、谷文昌紀念館和關帝文化產業園，瞭解當地推進鄉村全面振興、傳承紅色基因和加強文化遺產保護等情況」。
台國安局長：中共軍演帶來負面效果
另一方面，台灣國安局長蔡明彥在今天一場業務報告中提到：中共軍演會製造副作用與負面效果，讓國際更加支持台灣，讓台灣社會更看清楚中共對台政策本質。
他表示，國際社會普遍認為賴清德的國慶談話溫和、務實、理性，但中共卻將其視為刻意挑釁，這顯示出：中共和國際社會對於涉及台灣的議題存在嚴重的認知落差。
蔡明彥也指出，除了軍事方面的部署，此次演習中共也進行了認知作戰，「包括各類圍台心戰圖卡、假訊息的散佈、甚至有台籍藝人挺軍演的言論」。其中對於假訊息，國安局進行了溯源查找、通報其他政府機關澄清等應對方式。
國台辦再批賴清德
對於近期的兩岸熱點議題，國台辦發言人陳斌華在10月16日的例行新聞發布會指出：「當前兩岸問題的症結在於賴清德當局頑固堅持『台獨』立場，鼓吹『新兩國論』，煽動兩岸敵意對抗，不斷滋事挑釁，蓄意加劇局勢緊張，導致台灣兵凶戰危、台灣民眾利益受損。」
上周四（10月10日），台灣總統賴清德在中華民國國慶演說中重申，中華民國及中華人民共和國「互不隸屬」，且中國「無權代表台灣」。陳斌華稱，此番言論「不過是在變換手法、欺騙輿論，毫無善意可言」。
他也重申「願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，這針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」
已收到數百條舉報「台獨」線索
此外，陳斌華還提到自從今年年中在國台辦、公安部政府網站設立針對「台獨」頑固分子的舉報郵箱後，「兩岸廣大民眾以實際行動響應依法懲『獨』正義之舉，目前已經收到數百條舉報線索。」他表示，對於群眾舉報，將會同有關部門進行認真核查甄別。
（新華社、中央社、國台辦等）
© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。