習近平視察福建 台官員稱軍演讓國際更挺台

中國領導人習近平在軍演隔天前往距台灣僅一海之隔的福建東山縣視察，瞭解「傳承紅色基因、文化遺產保護」等推進情況。台灣官員在一次報告中提到，軍演為中共帶來的是副作用與負面效果。

（德國之聲中文網）在解放軍本周一（10月14日）於台灣周邊舉辦大規模軍事演習「聯合利劍-2024B」之後，中國國家領導人習近平於周二下午前往緊鄰台灣的福建省進行考察。

東山縣所在的東山島長年以來屬於軍事前線。1953年東山島之戰，當時退守台灣的中華民國國民政府試圖向東山島發動進攻，但隨後被解放軍擊退。

據新華社報導，習近平在漳州市東山縣「考察了陳城鎮澳角村、谷文昌紀念館和關帝文化產業園，瞭解當地推進鄉村全面振興、傳承紅色基因和加強文化遺產保護等情況」。

台國安局長：中共軍演帶來負面效果

另一方面，台灣國安局長蔡明彥在今天一場業務報告中提到：中共軍演會製造副作用與負面效果，讓國際更加支持台灣，讓台灣社會更看清楚中共對台政策本質。

他表示，國際社會普遍認為賴清德的國慶談話溫和、務實、理性，但中共卻將其視為刻意挑釁，這顯示出：中共和國際社會對於涉及台灣的議題存在嚴重的認知落差。

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蔡明彥也指出，除了軍事方面的部署，此次演習中共也進行了認知作戰，「包括各類圍台心戰圖卡、假訊息的散佈、甚至有台籍藝人挺軍演的言論」。其中對於假訊息，國安局進行了溯源查找、通報其他政府機關澄清等應對方式。

國台辦再批賴清德

對於近期的兩岸熱點議題，國台辦發言人陳斌華在10月16日的例行新聞發布會指出：「當前兩岸問題的症結在於賴清德當局頑固堅持『台獨』立場，鼓吹『新兩國論』，煽動兩岸敵意對抗，不斷滋事挑釁，蓄意加劇局勢緊張，導致台灣兵凶戰危、台灣民眾利益受損。」

上周四（10月10日），台灣總統賴清德在中華民國國慶演說中重申，中華民國及中華人民共和國「互不隸屬」，且中國「無權代表台灣」。陳斌華稱，此番言論「不過是在變換手法、欺騙輿論，毫無善意可言」。

他也重申「願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，這針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」

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已收到數百條舉報「台獨」線索

此外，陳斌華還提到自從今年年中在國台辦、公安部政府網站設立針對「台獨」頑固分子的舉報郵箱後，「兩岸廣大民眾以實際行動響應依法懲『獨』正義之舉，目前已經收到數百條舉報線索。」他表示，對於群眾舉報，將會同有關部門進行認真核查甄別。

（新華社、中央社、國台辦等）

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