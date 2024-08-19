習近平、蘇林會晤簽了哪些協議？

中越共產黨領導人周一在北京舉行的會晤受到廣泛關注，雙邊簽署14項合作協議。一方面，蘇林本月初出任越共總書記後，中國是其首次出訪的目的地，另一方面，這也是中共總書記習近平過去三周來的首度公開露面。

（德國之聲中文網）根據越南政府網站周三（8月19日）發布的聲明，蘇林在與習近平會談期間，要求中國提供軟貸款和技術來協助發展越南的交通基礎設施。聲明稱，中越均同意加強連接兩國的鐵路和公路互通互聯，習近也承諾進口更多越南農產品。

越南媒體報導，在習近平與蘇林會晤後，越南農業與農村發展部和中國海關總署簽署了3項重要議定書，為越南新鮮椰子、冷凍榴蓮和鱷魚出口中國鋪路。其他合作協議包含：黨校、工業、金融、衞生、新聞機構及媒體、民生等多領域。

中國方面則表示，願與越方保持密切戰略溝通和高層交往，「積極探討拓展共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」框架對接合作」。

去年12月，習近平訪問越南期間，雙邊也曾簽署了一系列合作協議，包括跨境鐵路合作、投資、設立應對南中國海突發事件的溝通機制等。隨後也訂立標準化鐵路線規劃和可行性研究文件。

當時中越曾提及3項跨境鐵路項目，其中一個是連接越南西北部山區的老街市（Lao Cai）到港口城市海防（Haiphong），另一個則是連接中國深圳和海防的潛在項目。

如今在中美貿易緊張的情況下，越來越多的中國製造商將部分出口導向的業務轉移到越南，升級鐵路越南一側可望能促進對越南的貿易及投資。

雙方發表的聯合聲明中稱，中越兩國將加強跨境鐵路運輸方面的合作，提高越南貨物過境中國的效率等。

2023年12月12日，時任越共總書記阮福仲在機場迎接中國黨和國家領導人習近平夫婦到訪。 圖片來源： Nhac Nguyen/Pool/AP/picture alliance

中越領導人會晤

8月19日，中國官方的新華社報導稱，中國黨和國家領導人習近平在北京會晤了來訪的越南新任領導人蘇林，並對越南的發展予以高度評價。

儘管在資源豐富的南中國海域，中越兩國間偶爾也會一些主權爭議，但雙邊經貿關係則發展良好，而習近平同蘇林的會晤更是凸顯了這兩個共產黨國家之間的密切關係。新華社報導稱，習近平在會談中表示：「中方將越南作為周邊外交優先方向，支持越南堅持黨的領導，走符合本國國情的社會主義道路，深入推進革新開放和社會主義現代化事業。」習近平還強調：「我願同蘇林同志建立良好工作關係和個人友誼，共同引領中越命運共同體建設走深走實。 」

出任越共中央總書記後，現年57歲的蘇林將中國作為其出訪的首選目的地，中國方面對此表示高度贊賞。中國官方上周表示：「此舉顯示了蘇林對發展兩黨兩國關係的高度重視。」蘇林於8月18日抵達中國南方大都市廣州，開始其為期三天的訪華行程，在廣州期間，蘇林參觀了越共前領導人胡志明當年在此間開展革命活動的遺址。



雙方發表的聯合聲明中稱，中越兩國將加強跨境鐵路運輸方面的合作，提高越南貨物過境中國的效率等。

中國和越南於1950年建立外交關係。經歷過一段「同志加兄弟」的蜜月期後，七十年代末八十年代初，雙方爆發邊境戰爭。2008年，兩國建立了全面戰略合作夥伴關係，並在五年後進一步提升合作關係，將合作範圍擴大到更多共同關心的國際和地區問題。

多年以來，越南一直推行富於彈性的外交關係，即所謂「竹子外交」。中美在地緣政治領域的爭奪日趨激烈的當下，越南對北京和華盛頓的吸引力也在與日俱增。去年九月，美國總統拜登訪問河內，美越雙方關係被升格為「全面戰略夥伴關係」。稍後河內又同北京確立了「命運共同體」關係。與此同時，越南也在加強同日本和印度等國家的合作關係。

中國黨和國家領導人習近平在7月29日會晤來訪的義大利總理梅洛尼之後，連續數周不曾公開亮相，直至本周一，才同來訪的越共總書記蘇林舉行會晤。台灣中央社報導稱，「習近平與蘇林今天的會見，格外受到關注。外界普遍認為，這一場合是外界檢視習近平各方面狀態，乃至於相關傳言能否就此平息的指標。 」

（路透社，德廣聯，中央社）

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