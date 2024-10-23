習近平與莫迪會談：妥處矛盾分歧

衝突中國
習近平與莫迪會談：妥處矛盾分歧2024年10月23日
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（德國之聲中文網）中國國家主席習近平周三（10月23日）對印度總理莫迪表示，兩國應該加強溝通和合作，妥處矛盾分歧。這是兩國領導人五年來首次正式會談。
習近平與莫迪在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會期間會面，表明由於2020年致命的軍事衝突而受損的中印關係已開始恢復。
周一，印度和中國表示，兩國已就喜馬拉雅邊境巡安排達成協議。2020年6月，兩國軍隊在邊境地區發生了幾十年來最嚴重的衝突。印度媒體報導，至少有20名印度士兵和40多名中國士兵死亡，但中國政府未予證實。中國官方媒體報導承認有4名中國士兵死亡，但數字的真實性受到外界懷疑。
過去四年，雖然莫迪和習近平都參加了國際多邊活動，但二人並未舉行正式會談。兩人的上一次會談，是2019年10月在印度南部的馬馬拉普拉姆鎮舉行的會晤。2022年11月在峇里島二十國集團峰會期間和2023年8月在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家峰會期間，兩人都進行了簡短交談，但雙方最終發布了不同版本的談話內容，表明雙方貌合神離。
習近平沒有出席2023年9月在新德里舉行的二十國集團峰會，這一決定被視為兩國關係的又一次挫敗。
在兩國外長於今年7月會晤並同意加快談判以緩解邊境緊張局勢後，雙方的外交努力開始取得進展。由於印度將政治關係和商業關係掛鉤，預計此次兩國領導人的會談可能會帶來更多中國對印度的投資。
自2020年6月發生衝突以來，新德里加大了對來自中國投資的審查，中斷了兩國之間的直航，並幾乎禁止向中國公民發放簽證。
（路透社）
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