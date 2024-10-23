習近平與莫迪會談：妥處矛盾分歧

中國國家主席習近平周三與印度總理莫迪進行了五年來的首次正式會談。習近平表示，兩國應該加強溝通和合作，妥處矛盾分歧。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平周三（10月23日）對印度總理莫迪表示，兩國應該加強溝通和合作，妥處矛盾分歧。這是兩國領導人五年來首次正式會談。

習近平與莫迪在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會期間會面，表明由於2020年致命的軍事衝突而受損的中印關係已開始恢復。

周一，印度和中國表示，兩國已就喜馬拉雅邊境巡安排達成協議。2020年6月，兩國軍隊在邊境地區發生了幾十年來最嚴重的衝突。印度媒體報導，至少有20名印度士兵和40多名中國士兵死亡，但中國政府未予證實。中國官方媒體報導承認有4名中國士兵死亡，但數字的真實性受到外界懷疑。

過去四年，雖然莫迪和習近平都參加了國際多邊活動，但二人並未舉行正式會談。兩人的上一次會談，是2019年10月在印度南部的馬馬拉普拉姆鎮舉行的會晤。2022年11月在峇里島二十國集團峰會期間和2023年8月在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家峰會期間，兩人都進行了簡短交談，但雙方最終發布了不同版本的談話內容，表明雙方貌合神離。

習近平沒有出席2023年9月在新德里舉行的二十國集團峰會，這一決定被視為兩國關係的又一次挫敗。

在兩國外長於今年7月會晤並同意加快談判以緩解邊境緊張局勢後，雙方的外交努力開始取得進展。由於印度將政治關係和商業關係掛鉤，預計此次兩國領導人的會談可能會帶來更多中國對印度的投資。

自2020年6月發生衝突以來，新德里加大了對來自中國投資的審查，中斷了兩國之間的直航，並幾乎禁止向中國公民發放簽證。

（路透社）

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