習近平稱貿易戰沒有贏家

習近平希望中美保持對話、相向而行，稱關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家。

（德國之聲中文網）據新華社報導，12月10日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席"1+10"對話會的主要國際經濟組織負責人，包括新開發銀行行長羅塞芙、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世界銀行行長彭安傑、世界貿易組織總幹事伊維拉等人。

習近平強調中方願同美國政府保持對話、拓展合作、管控分歧，推動中美關係朝著穩定、健康、可持續的方向發展，希望美方同中方相向而行，並稱"關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家。"

美國候任總統川普在其第一任期內與中國發動了一場激烈的貿易戰，猛烈抨擊中國竊取美國智慧財產權等和其他"不公平"做法。他還承諾在下個月上任後對中國徵收更高的關稅。

北京正努力應對疫情後不穩定的經濟復甦。儘管國內消費低迷、失業率高企，龐大的房地產行業長期處於危機之中，但習近平認為，中國仍能實現今年增長率5%左右的既定目標。

在周日播出的美國全國廣播公司（NBC）對川普的專訪中，川普说，"我與習主席關係良好"，並透露他和習近平在專訪前3天剛進行了聯絡。

（法新社等）

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