習近平發新年賀詞 連續四年喊話台灣

2024年最後一天，中國國家主席習近平在新年賀詞中再提兩岸關係，語氣有所變化。此前，已有多方猜測北京可能會在2025年攻打台灣。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平於12月31日發表了2025年新年賀詞，除了談到今年中國取得的成就和對於來年的展望，也再次提及兩岸關係。他表示：「兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢！」相較去年，語氣稍顯強硬。

在2024年的新年賀詞中，習近平指出：「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。」

習近平在發表2023年新年賀詞時，也曾向台灣喊話，稱「海峽兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉 」。他在2022年新年賀詞中則強調「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願」。

台灣批中國「灰色地帶襲擾」

習近平發表2025年新年賀詞的當天，中國海警微信公眾號發文稱，福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查。該聲明介紹：「12月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。」

廈金海域常態化執法巡查是中國2024年2月在金門近海快艇翻覆事故發生後採取的行動。

台灣海巡署12月30日表示，中國海警自2月起已連續50次侵擾金門海域，中國持續以海警進行灰色地帶襲擾、破壞區域和平穩定，海巡署將持續堅定執法立場，堅定捍衛國家主權，確保國家海域安全。

台海危機升級？

此前，多方猜測北京可能會在2025年攻打台灣。早在2021年，台灣國防部長邱國正就認為，中國到2025年將具備「全面犯台」能力。

2023年初，時任美國空軍機動司令部司令的米尼漢(Mike Minihan)上將也曾猜測，台灣總統選舉恐成習近平侵台藉口，他寫道：「我希望我錯了。但我的直覺告訴我，我們將在2025年交戰。」

幾個月後，慕尼黑聯邦國防大學情報與安全研究中心(CISS) 的一位專家向《慕尼黑信使報》表示，如果北京領導人真的決定軍事攻擊台灣，那麼2025年1月將會是一個可能的時間窗口。

中國學者：北京四年內不會制定統一台灣時間表

然而也有中國學者近日明確否定了這種猜測。北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通日前在美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊撰文寫道，台灣獨立一直並仍將是中美摩擦的根源，但兩國不太可能因台灣問題而開戰。

在這篇以「中國為何不怕川普？」為題的文章中，閻學通分析，北京未來四年會將注意力主要集中在重振經濟上，不會制定統一台灣時間表；川普则希望成為歷史上最偉大的美國總統之一，為此他將專注國內改革和建設經濟，不會冒著發生大國戰爭的風險，捲入台灣問題。

但是中國官方的態度依舊強硬。中國大陸國台辦發言人陳斌華12月25日在例行記者會上時就閻學通的表態評論道：「這是學者的個人言論。」陳斌華強調：「1949年以來，中國共產黨、中國政府、中國人民始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務。祖國必須統一也必然統一，這是新時代中華民族偉大復興的必然要求。」

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