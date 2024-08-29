習近平、張又俠分別會見美國國家安全顧問沙利文

（德國之聲中文網）據路透社提供的會議影片，中國中央軍委副主席張又俠在北京八一大樓與美國國家安全顧問沙利文會面時表示，"你是拜登總統的主要助手，在制定美國安全戰略、籌劃協調對話政策方面，發揮關鍵的作用。你提出與我會面，說明你對軍事安全領域、兩軍關係的高度關注。我願籍此機會與你坦誠溝通，就雙方共同關係的問題交換看法。"

據白宮29日發布的"美國國家安全顧問沙利文與中華人民共和國中央軍事委員會副主席張又俠會議紀要"，沙利文強調，兩國都有責任防止競爭演變為衝突或對抗。雙方重申了常規軍事交流的重要性，這是依照 2023 年 11 月拜登總統與習近平主席在伍德賽德峰會所示，努力維系高級別外交並且保持溝通渠道通暢的一部分。沙利文先生和張副主席均認可過去十個月中在維持常規兩軍對話方面取得的進展，並且計劃在不久的將來舉行戰區指揮官電話會議。沙利文先生還提及了兩岸和平穩定的重要性、美國對南中國海自由航行的承諾、對中國支持俄羅斯國防工業基地的關切、避免網路空間誤判和升級的必要性以及為達成加薩停火和人質協議而正在進行的努力。

沙利文一行與張又俠等中國軍方高層在八一大樓舉行會談 圖片來源： Ng Han Guan/Pool/AP/picture alliance

中國國防部29日發布題為"張又俠會見美國總統國家安全事務助理"的新聞稿，稱"中美保持軍事安全領域穩定，符合雙方共同利益，也是國際社會的普遍期待，希望美方在相互尊重、和平共處、合作共贏的道路上與中方同向發力。美方應當校正對華戰略認知，回歸理性務實的對華政策，切實尊重中方核心利益，與中方一道推進兩軍溝通交流，共同承擔大國責任。"新聞稿還稱：張又俠強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可踰越的紅線。中方始終致力於維護台海和平穩定，但"台獨"同台海和平穩定水火不容。堅決反"獨"促統是中國人民解放軍的使命職責所繫，對"台獨"勢力的肆意挑釁，我們必須予以反制。中方要求美方停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散佈涉台虛假敘事。

沙利文的此次訪問是八年來美國國家安全顧問首次訪問中國。8月27日和28日，沙利文與中國主管外交事務的最高級別官員王毅以及其他官員舉行了會談。8月29日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見沙利文。

沙利文與中國外長王毅會面 圖片來源： Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

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