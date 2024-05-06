習近平對歐「分而治之」 首站先會法歐領袖

習近平展開5年來第一次訪歐之旅，第一站來到法國巴黎。在這裡，他將面臨法國總統馬克宏和歐盟委員會主席馮德萊恩的壓力，特別是貿易與俄烏戰爭議題。在塞爾維亞和匈牙利，習近平則可能受到更友好的歡迎。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平週一（5月6日）將在巴黎會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）；三邊會談前夕，馮德萊恩重申歐盟面對與中國的關係，「必須降低風險，但不是與中國脫鉤」。

馮德萊恩表示：「我們對於跟中國的關係有非常清晰的認識。這（歐中關係）不僅是最複雜，也是最重要的關係之一。」

根據馮德萊恩聲明，過去1年內，她與習近平見過2次，雙方討論了歐中關係各層面，包含貿易、氣候、全球事務、數位議題等。

這一次習近平訪法，貿易會是主要議程。馮德萊恩說，她會向中方提出中國「過剩產能」對歐洲的影響，確保歐洲與中國的競爭是「公平且不受扭曲的」。「由於中國自身需求疲軟，中國現在大量補貼產業，生產出來的比賣出去的多。這導致電動車、鋼鐵等獲補貼的中國商品供過於求，造成了不公平貿易。」

「歐洲無法接受這種可能導致歐洲去工業化的扭曲市場行為。」馮德萊恩說，她會力促中國政府面對短期內的「過剩產能」問題，歐盟則將與其他「益發受到中國扭曲市場行為影響」的國家合作。

歐盟和中國對彼此而言都是重要貿易夥伴，但歐洲對中國的進口大大超過出口，歐盟主張雙方之間的貿易並不公平。布魯塞爾自由大學學者馮鳳閣（Isabelle Feng）向DW表示，「改變全球供應鏈需要時間」，降低歐中貿易的步調會「非常非常緩慢」。

去年4月，馮德萊恩、馬克宏赴北京與習近平見面。（資料照） 圖片來源： Ludovic Marin/AP/picture alliance

自去年10月起，歐盟陸續對中國的電動車、風力渦輪機、太陽能電池企業啟動反補貼調查；若調查結果認定歐洲產業確實因為中國政府對其企業的補貼，而遭受「市場扭曲與不公平競爭的阻礙」，歐盟可能對中國商品施加懲罰性關稅。

中國反駁歐美的指控，批評歐洲的做法是「保護主義」，並主張中國新能源產業的進步是來自技術創新與完整的產業鏈，而非靠補貼取得優勢。

習近平訪歐洲三國還有哪些關注焦點？

習近平週日（5日）抵達法國之際，在歐洲的維吾爾人和西藏人在巴黎發起抗議活動，要求馬克宏應要求中方正視人權議題。

歐洲維吾爾研究所創辦人瑞函（Dilnur Reyhan）週五（3日）在記者會上表示，習近平訪法在法國的維吾爾群體看來，宛如「打了馬克宏一記耳光」。週六（4日），自由西藏學生運動（Students for a Free Tibet）在凱旋門旁抗議；藏族倡議者左桑（Tsela Zoksang）說，馬克宏非但沒有把習近平當成獨裁者對待，「反而為他鋪起紅地毯」。

在習近平5日抵達巴黎之際，中國官媒新華社發佈習近平的書面聲明，稱中法「長期以來相互欣賞」，且雙方「為國際社會樹立了不同社會制度國家之間和平共處、合作共贏的典範」。圖為中法領袖去年4月在廣州會晤。（資料照） 圖片來源： Jacques Witt/AFP

馮德萊恩、馬克宏與習近平在巴黎的三邊會談之後，中法領袖還將共同走訪庇裡牛斯山並在當地舉辦會議。法國政府的消息人士告訴DW，馬克宏將「力促中國身為俄羅斯的重要盟友之一，應利用其擁有的優勢去改變俄國的算計，以此對解決衝突做出貢獻」。不過，中國可能對此呼籲充耳不聞；去年馬克宏訪華時，習近平同意打電話給烏克蘭總統澤倫斯基，但最後這並沒有促成重大的具體成果。

巴黎天主教大學學者林科（Emmanuel Lincot）向DW表示，法國身為歐盟唯一擁核國，中國重視與法國的關係，但從俄國總統普丁宣佈5月訪華的消息看來，中國的立場難以動搖。林科說：「習近平對國際重大議題的做法，不會有絲毫變化。」

訪法行程結束後，習近平將造訪塞爾維亞，時間點恰逢美國轟炸中國駐南斯拉夫使館事件的25週年；1999年，北約為阻止南斯拉夫對科索沃的阿爾巴尼亞人種族清洗，因此轟炸南斯拉夫。針對轟炸中國使館事件，美國後來表示是意外並且道歉賠償，但許多中國人仍認為這是刻意的攻擊。

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研究中國在巴爾幹半島影響力的專家弗拉迪薩夫列夫（Stefan Vladisavljev）告訴DW，對中國而言，美國轟炸事件是一個重要的歷史時刻，象徵「西方大壞蛋」直接傷害了中國，讓中方可以藉此強調「有必要重建國際秩序」的論調。

塞爾維亞是加入歐盟的候選國，其身處地緣政治熱點，不同勢力都在此競爭影響力。雖然歐盟仍然是塞爾維亞最大經濟夥伴，但根據巴爾幹調查報導網，2009年至2021年間共有約103億歐元的中國投資流入塞爾維亞。弗拉迪薩夫列夫說，中國資本對該國有正面的經濟影響，但負面的部分也應該被討論。

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習近平這趟歐洲之旅最後一站是匈牙利。該國是最常與歐盟整體發生矛盾的歐盟成員國，曾經阻擋歐盟發佈針對香港的聲明，也曾拖延歐盟對烏克蘭的援助以及對俄羅斯的制裁措施。

中國外交部形容中匈兩國近年「深化了政治互信」，但歐中關係學者馮鳳閣認為，在歐盟內部，匈牙利是「中國的特洛伊木馬」。她表示，歐盟各國之間的不一致，對北京來說是有利的，「過去20年來，中國對歐盟的戰略一直是分而治之」。

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（綜合報導；DW記者Rosie Birchard對此文有貢獻）

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