習近平：促進高校畢業生、農民工就業

中國國家主席習近平周一（5月27日）呼籲，努力為高校畢業生、農民工等創造就業崗位。中國官方媒體報導了習近平在中共中央政治局一次集體學習時的這一表態。社群網站上，就業難仍是熱搜話題。

（德國之聲中文網）習近平的這一表態正值世界第二大經濟體經濟復甦難之際。房地產危機、地方政府債務、地緣政治的不確定性都影響到社會就業以及收入和開支。

習近平表示，堅持把高校畢業生等青年群體就業作為重中之重。他還表示，要多措並舉促進農民工就業。不過，官媒的報導中沒有提及具體的舉措內容或規劃方案。

習近平還表示，要支持發展吸納就業能力強的產業和企業。

大學生就業："一個班全是考公的"

中國官方數據顯示，4月，不含在校生的16-24歲群體的調查失業率為14.7%，這比5月（15.3%）略有下降。去年，中國青年失業率達到約20%後，中國統計部門調整了統計方法，不再將在校生包含在內。

中國教育部去年底預計，2024年應屆高校畢業生達1179萬人。

在微博上，#一個班的幾乎全是考公務員的#成為最新的熱搜話題之一。發帖的寶雞文理學院學生寫道：寶文理文傳專業，明年畢業，我們班幾乎都是考公考編的，厲害了。這一話題的閱讀量超過6660萬。

有網友對此評論說：第一就業難，很多行業人才飽和； 第二大環境不好後都意識到鐵飯碗的優勢。也有網友說：一個國家的青年都想考公務員是何等悲哀，而且不是為了政治抱負，為了服務人民，而是想要一份穩定的鐵飯碗，不然35歲就要被嫌棄而失業了。還有網友寫道：現在沒有穩定的工作，政策一變就完蛋。

就業難的中國年輕人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

網約車行業慎入也上熱搜

而上周，#多地提醒慎入網約車行業#也沖上熱搜。網友則評論說：那該幹啥？外賣也飽和，快遞也飽和，網約車現在也飽和，回家種田可以嗎？

4月底，中國人力資源社會保障部稱，第一季度全國城鎮新增就業303萬人，同比增加6萬人，"就業形勢總體穩定"。

（綜合報導）

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