習近平：促進高校畢業生、農民工就業

社會中國
習近平：促進高校畢業生、農民工就業2024年5月28日
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（德國之聲中文網）習近平的這一表態正值世界第二大經濟體經濟復甦難之際。房地產危機、地方政府債務、地緣政治的不確定性都影響到社會就業以及收入和開支。
習近平表示，堅持把高校畢業生等青年群體就業作為重中之重。他還表示，要多措並舉促進農民工就業。不過，官媒的報導中沒有提及具體的舉措內容或規劃方案。
習近平還表示，要支持發展吸納就業能力強的產業和企業。
大學生就業："一個班全是考公的"
中國官方數據顯示，4月，不含在校生的16-24歲群體的調查失業率為14.7%，這比5月（15.3%）略有下降。去年，中國青年失業率達到約20%後，中國統計部門調整了統計方法，不再將在校生包含在內。
中國教育部去年底預計，2024年應屆高校畢業生達1179萬人。
在微博上，#一個班的幾乎全是考公務員的#成為最新的熱搜話題之一。發帖的寶雞文理學院學生寫道：寶文理文傳專業，明年畢業，我們班幾乎都是考公考編的，厲害了。這一話題的閱讀量超過6660萬。
有網友對此評論說：第一就業難，很多行業人才飽和； 第二大環境不好後都意識到鐵飯碗的優勢。也有網友說：一個國家的青年都想考公務員是何等悲哀，而且不是為了政治抱負，為了服務人民，而是想要一份穩定的鐵飯碗，不然35歲就要被嫌棄而失業了。還有網友寫道：現在沒有穩定的工作，政策一變就完蛋。
網約車行業慎入也上熱搜
而上周，#多地提醒慎入網約車行業#也沖上熱搜。網友則評論說：那該幹啥？外賣也飽和，快遞也飽和，網約車現在也飽和，回家種田可以嗎？
4月底，中國人力資源社會保障部稱，第一季度全國城鎮新增就業303萬人，同比增加6萬人，"就業形勢總體穩定"。
（綜合報導）
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