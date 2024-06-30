習近平下周出訪哈薩克斯坦和塔吉克斯坦

中國外交部周日對外宣佈，中國國家主席習近平7月2日至6日將出席在阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，並應邀對哈薩克斯坦和塔吉克斯坦進行國事訪問。中亞國家傳統上屬於俄羅斯的「勢力範圍」，但隨著俄羅斯在烏克蘭戰爭中越陷越深，北京在中亞地區的影響力持續加強。

（德國之聲中文網）中國外交部發言人華春瑩周日（6月30日）宣佈，7月2日至6日，中國國家主席習近平將出席在阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，並應哈薩克斯坦共和國總統托卡耶夫、塔吉克斯坦共和國總統拉赫蒙邀請對兩國進行國事訪問。

2022年9月，中國尚未結束對新冠疫情的嚴格管制，但是習近平對哈薩克斯坦進行了國事訪問。哈薩克斯坦總統托卡耶夫親自到機場迎接並使用中文與習近平寒暄。

訪問期間習近平在與托卡耶夫舉行會晤時說：「新冠肺炎疫情發生以來，這是我首次出訪，我就選擇了哈薩克斯坦，這彰顯中哈關係的高水準和特殊性，體現了我們的深厚情誼。」

他說：「哈薩克斯坦是中亞大國和歐亞地區具有重要影響力的國家，我願重申中國政府高度重視對哈關係，無論國際形勢如何變化，中方始終堅持支持哈薩克斯坦維護國家獨立，主權、領土完整，堅定支持總統先生為維護國家穩定和發展採取的改革舉措，堅決反對任何勢力干涉哈薩克斯坦內政，中國永遠是哈薩克斯坦值得信賴、倚重的朋友和夥伴。」

哈薩克斯坦人口僅有1940萬，是一個地廣人稀、石油和天然氣蘊含豐富的國家。中國是哈薩克斯坦的第二大貿易夥伴國，2021年首次成為哈第一大出口目的地國。

古道新生 車輪上的絲綢之路 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在結束了對哈薩克斯坦的訪問之後，習近平飛往烏茲別克斯坦出席上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議並對烏茲別克斯坦進行國事訪問。北京和莫斯科將上合組織看作是在東亞地區制衡美國的聯盟。

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去年5月，習近平在陝西省西安市主持首屆中國—中亞峰會。哈薩克斯坦總統托卡耶夫、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫均親自出席。中方在這場峰會上強調深化與中亞國家之間的經濟交流與聯繫。

峰會上，中國提出擴大與中亞國家之間在能源領域的合作。「中方倡議建立中國—中亞能源發展夥伴關係，加快推進中國—中亞天然氣管道D線建設，擴大雙方油氣貿易規模，發展能源全產業鏈合作，加強新能源與和平利用核能合作。」

塔吉克斯坦的中國專家 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

今年5月中旬，中國外長王毅訪問塔吉克斯坦的時候，塔吉克斯坦外長穆赫裡丁對其表示：「2024年兩國關係議程的主要問題是計劃中的尊敬的中華人民共和國主席對塔吉克斯坦的國事訪問。」

塔吉克斯坦總統拉赫蒙在接見王毅時說：「推進對華關係是塔吉克斯坦外交政策的優先方向。塔方堅持一個中國原則堅定不移，認為台灣是中國不可分割的一部分。希望同中方密切高層交往，加強經貿、能源、礦產、交通、農業、綠色工業、人工智慧等領域合作，共同打擊『三股勢力』，不斷拓展和強化塔中全面戰略夥伴關係。」

王毅回應稱：「中方積極支持總統先生提出的能源、交通、農業、工業化四大發展戰略，重視塔方合作需求，致力於拓展新興產業合作，幫助塔方提升經濟發展水準。願同塔方深化安全合作，堅決打擊一切形式的恐怖主義。」

俄羅斯被迫開放「傳統勢力範圍」

路透社指出，中亞是中國「一帶一路」發展倡議的重要環節。

該倡議以及中國在中亞地區的經濟滲透曾引起俄羅斯方面的不安。俄羅斯將中亞地區視作自己的勢力範圍。哈薩克斯坦及其鄰國都希望在不惹惱莫斯科的前提下吸引來自中國的投資。

有分析看法認為，深陷烏克蘭戰爭的俄羅斯對中國的依賴越來越大，也因此不得不向中國開放自己的「傳統勢力範圍」——中亞地區。

擬建的中吉烏鐵路全長約523公里，其中中國境內213公里，吉爾吉斯斯坦境內260公里，烏茲別克斯坦境內約50公里。 圖片來源： Studio HH

2022年9月，中國國家主席習近平在訪問烏茲別克斯坦，參加上海合作組織峰會期間，中國、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦有關部門簽署了《關於中吉烏鐵路建設項目（吉境內段）合作的諒解備忘錄》。

今年6月，三國代表又就該項目在北京舉行了三國政府間協定簽字儀式。

事實上，中吉烏三國早在1997年就簽訂了關於連接三國鐵路的備忘錄，但一直受到俄羅斯阻礙。直至2022年俄羅斯因入侵烏克蘭遭歐美制裁，為拉攏中國與中亞國家，2022年5月30日俄羅斯總統普丁與吉爾吉斯總統扎帕羅夫會面時，扎帕羅夫向普丁表示「中吉烏鐵路像空氣和水一樣重要」，普丁同意不再阻礙後才得以順利推進。

這條擬建的鐵路全長約523公里，其中中國境內213公里，吉爾吉斯斯坦境內260公里，烏茲別克斯坦境內約50公里。根據智庫喬治亞战略與國際研究基金會（GFSIS）2022年發表的的一項分析，這條新鐵路線被認為是亞歐之間的最短路徑，貨物運輸時間僅需15天。迄今為止，中國貨物主要通過哈薩克斯坦和俄羅斯，即所謂的「北方走廊」 ，走鐵路運往歐洲。《國際鐵路雜誌》（International Railway Journal）指出，新鐵路將使中國和歐洲之間的距離縮短900公里。

（法新社等）

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