義大利總理梅洛尼將出席川普就職典禮

（德國之聲中文網）義大利右翼總理梅洛尼計劃出席1月20日川普的就職典禮。梅洛尼證實，受到川普的親自邀請。她說，如果時間允許，將前往華盛頓。「我將很高興出席。」

在歐洲政府首腦中，梅洛尼被視為與川普阵營的關係最為緊密。這位右翼政黨義大利兄弟黨主席剛剛於周末前往川普位於佛羅裡達的海湖莊園，進行了短暫的拜訪。

周四（1月9日），梅洛尼在記者會上稱，與川普的關係「十分牢固」。她表示，自己與即將離任的美國總統拜登也有很好的關係。她說，兩位保守派領導人之間的認同度越高，對義大利以及歐洲都將加分。

對川普巴拿馬運河及格陵蘭言論不予批評

與此同時，梅洛尼也為川普关於格陵蘭和巴拿馬運河的言論作出辯護。梅洛尼表示，她認為可以排除美國會在未來數年內使用暴力兼並領土。

有鑑於中國和俄羅斯的影響力，她補充說，川普的言論「更多是針對一些其它的重要的全球行動方，而不是針對（巴拿馬和格陵蘭）這些國家。」

梅洛尼稱，川普的言論是「一種有力的方式，表達美國不會坐視其它全球重要的行動方在對於美國有戰略利益的領域採取行動」。

此前，德國總理肖爾茨周三對川普的言論回應稱，國際邊界不容通過暴力改變。法國政府則稱川普的表態是「一種帝國主義」。

梅洛尼稱，她與川普“關係牢固」 圖片來源： Filippo Attili/Palazzo Chigi press office/AFP

否認與馬斯克親自談SpaceX協議

與此同時，梅洛尼否認與馬斯克的美國SpaceX公司談及簽署網路安全協議。「我從未親自與馬斯克談及這些事情」，梅洛尼周四在羅馬向媒體表示。

梅洛尼同時表示，SpaceX的確向其政府介紹了相關技術，以實現「在國家、特別是全球層面進行安全的通訊」。她說，對她的政府而言，重要的是，「確保與我們的外交使節以及例如與我們在海外的駐軍進行安全的通訊」。

梅洛尼訪問川普后，義大利媒體曾報導，梅洛尼政府與SpaceX已進入談判的「進深階段」，並稱協議價值15億歐元。

與川普关系密切的馬斯克周一在其X平台寫道，願意為義大利提供最安全、最先進的通訊技術。

（德新社、法新社）

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