義大利查獲六噸中國「毒品前體」

義大利當局周一宣佈查獲了超過六噸來自中國的化學品，這些化學品據稱是用於製造非法毒品，包括搖頭丸。警方稱，這些毒品足以「淹沒」歐洲市場。

（德國之聲中文網）法新社報導稱，義大利經濟警察表示，兩批貨物包含足夠可以生產6300萬粒搖頭丸的「毒品前體」。警方表示，這足以「淹沒」歐洲市場。

「這是一查獲異常重要。」經濟警察的卡吉亞諾（Gina Caggiano）中尉告訴法新社。

迄今為止，「在機場還沒有發生過如此大規模的『前體』查獲，」她補充道。

作為與歐洲司法機構Eurojust合作進行的為期兩年的調查的一部分，兩名中國公民在荷蘭被捕，警方同時對米蘭的一名義大利商人展開了調查。

調查始於2022年

根據義大利新聞社安莎的報導，這項調查可以追溯到2022年，當時經濟警察在米蘭的馬爾彭薩機場截獲了一批貨物。

在實驗室分析後，被查獲的粉末聲稱是聚酯粉末塗料，但事實證明是PMK——一種用於製造搖頭丸的化合物。

這批貨物計劃通過一家總部位於米蘭的公司轉運，然後被運往荷蘭。

荷蘭當局隨後確定了最終目的地，並查獲了幾十公斤的、氯胺酮和大麻，義大利警方表示。

與此同時，義大利北部城市瓦雷澤的金融警察截獲了第二批貨物，裡麵包含超過2000公斤的BMK，用於製造苯丙胺和甲基苯丙胺。在進口商的倉庫裡，警方發現了另外超過4000公斤的PMK。

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