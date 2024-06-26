美國駐華大使批評中國煽動反美情緒

美國駐華大使伯恩斯近日在受訪時，罕見對中國發出措詞強硬的指責，批評中方在舊金山「拜習會」後仍百般阻撓美中改善關係，除了阻止中方人員參加美國組織的活動，還在社群平台上煽動反美情緒。對此，中國外交部發言人回應稱，相關言論不符合事實，偏離兩國元首三藩市共識。

（德國之聲中文網）美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）近日接受《華爾街日報》專訪時表示，儘管中國宣稱讚成讓美中兩國人民重新接觸，但實際上卻不斷阻止雙邊活動，「讓這一切變得不可能」。

伯恩斯指出，自去年11月以來，他統計到多達61起由美方在中國舉辦的公開活動，受到中國國安部或其他政府機構干擾，手法包含施壓、恐嚇中國公民，並有部分參加美國大使館活動的參與者被中國官員問話。

伯恩斯在專訪中透露，中方先前以「停電」為由，無預警取消了美國大使館籌辦的一場音樂會，但是該場地在音樂會前一天及隔天都各舉辦了其他活動，「這不僅是偶發事件......幾乎是每一次公共活動（都會發生）」，「這不是一個有自信的政府的表現」。

拜習同框! 兩人見面說了什麼 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

指中國煽動反美情緒

伯恩斯也稱，中國當前「反美情緒」高漲，某種程度上是由北京官員所煽動，「我在這裡2年多以來，一直非常擔心氣勢洶洶的中國政府......企圖詆毀美國，扭曲美國社會、美國歷史和美國政策。這種事每天都在政府可觸及的網路上發生，而且網路上的反美情緒（anti-Americanism）很高漲。」

他補充說，在使用中國社交媒體方面，美國也受到北京越來越嚴格的審查和限制，即便是相對無害的貼文，如美中雙邊官員會面或是針對野火的對話，也會被阻擋或刪除，導致美方難以針對相關反美論述進行反駁。

除此之外，伯恩斯也對本月10日在中國吉林公園發生4名美國人遭尖刀刺傷一事表達擔憂，認為中方對該起事件公佈的嫌犯動機不足。

中國官方則未針對伯恩斯專訪進行回應，先前對於美國公民在中國遇襲一事則表示為「偶發事件」。

值得注意的是，中方過去幾年也不斷抱怨華府經常限制中國駐美外交官的行動，例如要求相關人員需要在特定旅行前申請批准；北京也指控中國公民在美國經常遭遇歧視，即便是持有美國簽證的中國學生，在抵達美國後仍會受到嚴格盤問，還有被拒絕入境的案例。

事實上，中國教育部在2021年就曾經向赴美留學生發布「安全風險提示」，指過去發生多起中國留學生入境時被無端盤查，甚至拒絕入境遣返的案例。

「中國日報網」23日亦引述消息人士說法，稱美方近年來無端滋擾盤查遣返30多名電腦相關科系的中國留學生，其中大多為碩博士生，多數來自美國知名大學，研究方向涉及AI、網絡安全、資訊工程等領域。

對此，伯恩斯則反駁稱，99％持有學生簽證者都能順利入境，「你必須在簽證申請時說實話，如果你不這樣做，就會被抓」。

根據《華爾街日報》報導，美國去年向中國公民發放了約10.5萬份新的學生簽證，創下新冠疫情爆發以來最高紀錄。

美中近年來在貿易、科技及人權等一系列議題上發生分歧。去年11月，中國國家領導人習近平與美國總統拜登在舊金山會晤，欲藉此緩和美中緊張關係，雙方在會晤期間針對美中之間欲合作的多個領域達成共識，並強調須確保「競爭不會演變成衝突」。

伯恩斯表示，他已在閉門會議上向中國官員提出了挑戰，並表示北京的公開承諾與實際行動之間的差距正在擴大，「我們已經與中國政府就此事進行了無數次對話，但沒有任何改變，也沒有任何解決辦法」。

中方回應：不符合事實

中國外交部發言人毛寧週三回應稱，「伯恩斯大使有關言論不符合事實，偏離兩國元首三藩市會晤達成的重要共識，不符合中美正確相處之道，無助於雙邊關係健康穩定發展」。

毛寧表示，干擾阻礙兩國人文交流的不是中方，而是美方。「美國以『國家安全』為藉口，無端滋擾盤查遣返中國赴美留學生，給當事人造成極大傷害，製造了嚴重的『寒蟬效應』。」

她還提到，2024年「鼓嶺緣」中美青年交流周目前正在福州舉行，這是中美建交以來規模最大、形式內容最豐富的青年交流活動。毛寧呼籲美方「以實際行動促進兩國人文交流，推動中美關係健康、穩定發展」。

（綜合報導）

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