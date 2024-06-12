美軍高官：中國若攻台 美軍將把台海變地獄

美軍印太司令部司令帕帕羅上將在不久前的新加坡香格里拉論壇上對《華盛頓郵報》記者透露，一旦中國開始武力攻打台灣，美軍就會用成千上萬的無人機、無人潛艇填滿台海地區，從而為後續部隊贏得時間。

（德國之聲中文網）《華盛頓郵報》記者Josh Rogin在6月10日的一篇專欄文章中披露了美軍的這一構想。作者稱，美軍印太司令部司令帕帕羅上將(Samuel Paparo)在不久前的新加坡香格里拉論壇會議期間對他表示，美國的首選計劃是防止習近平企圖武力攻台，確保後者永遠不會以為攻打台灣能夠輕鬆取得勝利。帕帕羅還說：「他們想給世界帶來一場短暫而激烈的戰爭，以便在世界能夠採取行動之前就造成既成事實。」

《華盛頓郵報》進一步引述帕帕羅指出，由於習近平不想重蹈普丁全面入侵烏克蘭沒能取得速勝、反而陷入長期消耗戰的覆轍，因此很可能計劃在沒有任何警告的情況下突然發動大規模的壓倒性攻勢；而美軍也制訂了相對應的「地獄景象」戰略(Hellscape)，即：一旦中國的進攻艦隊和機群開始跨過台灣海峽，美軍就將投放數以千計的無人飛行器、無人艦艇、無人潛艇填滿整個台海地區。帕帕羅說：「我想要用一系列秘密武器把台灣海峽變成充滿無人機艦的地獄，讓他們的日子在接下來一個月的時間無比悲慘，從而為我們的一切後續行動贏得時間。」

不過，面對《華盛頓郵報》記者的追問，帕帕羅表示暫時無法透露「地獄景象」戰略的細節，只是強調這是「現實且可行的」。

中國軍機編隊近年來頻繁在台灣周邊區域演練 圖片來源： Liu Rui/Xinhua/AP/dpa/picture alliance

《華盛頓郵報》的這篇專欄文章接著指出，一些公開的跡象表明美軍的這一計劃正在取得進展。就在今年3月，美國國防部宣佈斥資10億美元開展「複製器」計劃，即製造大量的無人機、無人艦艇應對台海局勢。不過，這些新裝備的交付時間尚不明確。根據多個美國智庫進行的沙盤推演，如果這些無人機、無人艦艇沒能在中國武力攻台前投入使用，台海危機演變成長期衝突的風險就會急劇上升，從而給美軍造成重大損失，進而牽連日本、韓國、菲律賓等區域盟友。

作者還認為，中國也可能不會動用武力攻擊，而是選擇全面封鎖台灣島，上個月賴清德總統發表就任演說後，中國的繞台軍演就被視作是封鎖行動的演練。印太司令部司令帕帕羅則表示，一方面美國以及台灣看到了中國軍隊能夠高效地實現封鎖，但是也為美軍提供了難得的學習機會。帕帕羅不久前在接受《日經新聞》採訪時就說：「我們觀看了演習，做了記錄，從中吸取了教訓。他們幫助我們為未來做好了准備。」

《華盛頓郵報》專欄文章則引述這位美國海軍上將指出，過去四十多年來，西方試圖說服中國在政治上自由化的努力已經宣告失敗，如今的亞洲地區有兩個選擇：「他們要麼屈服、放棄一些自由，……要麼武裝到牙齒。」帕帕羅進一步說，這兩個選項都會對美國公民的安全、自由、福祉造成直接的影響。

（華盛頓郵報、商業內幕）

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