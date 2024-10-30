美軍夏威夷演習 《紐時》:大國備戰為台海

美國陸軍本月在夏威夷舉行了為期兩周的演習。美國媒體認為這是在為可能與中國爆發的戰爭做準備，而演習也暴露出一些問題。

（德國之聲中文網）這次聯合軍演於10月7日到16日在夏威夷瓦胡島、毛伊島和夏威夷島展開。近9000名美軍士兵和900名其他國家軍人參與。重點訓練對像是駐紮在夏威夷的美國陸軍第25步兵師。

《紐約時報》報導 說，此次軍演目的是模擬美軍部隊在與解放軍交戰時可能遇到的情況，特別是在台海衝突危險升高之時。美國陸軍10月8日發布的聲明中提到，演習的目的包括為了「在美國太平洋陸軍責任區內採取決定性行動」。

該報記者獲准在軍演現場採訪報導。報導說，為了對美國陸軍在太平洋島鏈上快速部署和作戰的能力進行壓力測試，第25步兵師的士兵在演習期間與日本、澳洲、印度尼西亞等多國部隊一起，在夏威夷的叢林峽谷中進行體能和戰術訓練，包括在峽谷攜裝備速降、在潮濕條件下攀爬等，以適應島嶼地形。

其他的訓練內容涉及運輸協調和戰地隱蔽。在28英裡外的珍珠港，美國陸軍運輸船的工兵試圖研究各種方法，模擬在實戰時如何向岸上輸送所需的軍事裝備和部隊。

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空降成功率57%

報導稱，演習是「一次嚴峻的現實測試」，並暴露出一些問題。864名跳傘的陸軍官兵，只有492人成功降落目標區。其他人掉在降落區以外，或者跳傘時運輸機艙門出問題，無法跳傘。成功率僅57%，而這是沒有敵火干擾的情況之下。

記者還見證了一次慘痛的意外事故。一名傘兵從1200英呎高空跳下後，降落傘未能正確展開。接到「打開備用傘」的指令後，備用傘也未能打開，導致他直接墜地。報導稱，這名士兵的脊椎嚴重受傷，已接受了多次手術，但尚不清楚他是否能再次行走。

報導指出，與中國可能進行的「大國戰爭」，其危險性將「成倍增加」。美國海軍和空軍原本就是以太平洋地區為主要作戰目標，對亞洲衝突的規劃「在其基因中」。但是美國陸軍過去20多年的戰鬥訓練對像是中東、阿富汗的武裝恐怖分子。為因應與中國之間可能爆發的衝突，必須努力適應轉型。

因此，美國陸軍必須演練重新編組，把原本龐大的指揮體系縮小成一股股小部隊進行作戰。他們的目標是在叢林中如鬼魅般突然攻擊，然後分散消失。

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奪島有難度

按照五角大樓的設想，解放軍攻台最有可能使用輕型兩棲艦艇在台灣建立灘頭陣地。報導援引美國陸軍太平洋司令部作戰主任傑弗裡‧范安特衛普（ Jeffrey A. VanAntwerp）的分析稱，僅靠空中突擊部隊對基礎設施的攻擊無法奪取台灣島，最終還是要派遣一支大型登陸部隊穿越100英裡的台灣海峽，才能做到這一點，而這頗有難度。

但是美國政界相當一部分決策者認為，如果美國要保持在世界的主導地位，對台海衝突置身事外不是一種選項。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級副總裁瓊斯（Seth Jones）對《紐約時報》說：「我認為中國成功入侵台灣將會在整個地區引發巨大的連鎖反應，中國可能成為該地區的主導軍事力量，而不是美國。這將引發一系列的二次和三次衝擊。」而美國的亞太盟友將對美國失去信心，日韓將立即發展製造核武，其他國家則可能直接向中國靠攏。

（據紐約時報）

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