美訪團會達賴後見莫迪 藏人籲北京重啟談判

美國眾議員佩洛西等人本週造訪印度會晤達賴喇嘛，隨後也與印度總理莫迪見面，此舉被視為印度更願意在西藏人權上展現與中國對抗的態度。與此同時，藏人行政中央司政邊巴次仁呼籲北京與西藏流亡政府恢復溝通，並呼籲各國與美方一同向中國施壓。

（德國之聲中文網）美國國會跨黨派代表團本週在印度達蘭薩拉與達賴喇嘛會面；西藏流亡政府、藏人行政中央的司政邊巴次仁在此時接受彭博社專訪。

邊巴次仁透露，儘管西藏流亡政權去年1月起曾透過非正規管道與北京對話，但並無任何具體進展。在此之前，中方與西藏流亡政府在2002年至2010年間，曾進行9輪正式談話，但未達成明確結果，此後亦無正式談判。

邊巴次仁主張，「首先要做的是重新建立（與中國官方）聯繫」。他說，中國「只尊重強者，不服軟弱的人，所以我們要求個人或是國家挺身而出，捍衛自由、人類尊嚴和民主的價值」。

邊巴次仁也表示，美國國會上週通過的《促進解決西藏-中國爭端法》對西藏流亡政權來說是一個新工具，「可以用來與其他政府接觸，看看他們是否可以採取類似的立場」。

藏人行政中央司政邊巴次仁呼籲北京重啟與西藏流亡政府的正式談判。（資料照） 圖片來源： Saransh Sehgal, DW Korri

中國外交部發言人林劍20日回應關於西藏的提問時稱，西藏流亡政府是「徹頭徹尾的分裂國家主政治集團」；針對北京是否重啟與西藏流亡政權的官方接觸，林劍則說，中方政策一貫且明確，「關鍵是14世達賴必須對自己的政治主張進行根本反思和徹底改正」。

對於美國國會代表團與達賴喇嘛會談一事，中國外交部重申「西藏事務是中國內政，不容任何外部勢力干涉」，要求美方恪守在涉藏問題上的承諾，不與西藏流亡政府進行任何形式的接觸。

莫迪接待美官員是對中表態？

本月19日，美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）前往印度會晤達賴喇嘛。他們表示，美方代表團出發前曾接到中方的警告信，要求美方人員不可前往達蘭薩拉，「但我們沒有讓中共威脅我們」。

值得注意的是，美國國會訪團會晤達賴喇嘛之後，印度總理莫迪（Narendra Modi）週四（6月20日）也在新德里接見美方代表團，並在社群平台發文說，他「與朋友們進行了很好的意見交流」。

《南華早報》報導引述多位專家分析指，印度正在重塑對華政策，並加強與美國的關係。

英國倫敦國王學院國際關係學者潘特（Harsh Pant）認為，自2020年的中印邊境爭端升級以來，印度持續調整對華政策，這次「再一次表現出願意在西藏及台灣議題上，逐步（對華）加大壓力」。

威爾遜中心南亞研究所所長庫格曼（Michael Kugelman）表示，印度似乎試圖展現它可以利用與美國的關係作為槓桿，「向中國表明，印度能採取多種方式進行反制」。

庫格曼稱，莫迪接待美方代表團是一個「非常明確的信號」，即「新德里完全支持代表團會見達賴喇嘛」，而不僅是禮貌性地為美方提供方便，「就它願意在多大程度上推進西藏問題來說，印度現在似乎更願意承受風險」。

不過庫格曼也提及，雖然美國及印度當前的安全關係比過往任何時候都還要深厚，但美國國會代表團與達賴喇嘛見面，有可能會對中印邊界實際控制線產生影響。

庫格曼以佩洛西2022年訪台為例，當時北京在台灣周圍實施大規模軍事演習。庫格曼指出，美國代表團訪問印度可能會給北京提供一個藉口，大動作對印度、美國或其盟友反擊。

去年11月，流亡藏人團體在美國舊金山APEC峰會期間舉行抗議活動（資料照） 圖片來源： Tony Avelar/AP/dpa/picture alliance

美國國會通過西藏法案

美國眾議院12日以391票支持、26票反對的票數，通過《促進解決西藏-中國爭端法》。該法案反駁中方宣稱「西藏自古以來就是中國領土一部分」的說法，並將推動美國在政策層面上認定西藏地位「懸而未決」；此外法案反對中國就西藏歷史和地位散佈「虛假訊息」，並敦促北京與西藏流亡政府開展對話。

該項法律草案今年5月已在參議院通過，如今只待美國總統拜登簽署，即可生效。佩洛西與達賴喇嘛會面期間表示，該法案很快便會交由拜登簽署。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。