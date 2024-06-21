美訪團會達賴後見莫迪 藏人籲北京重啟談判

美訪團會達賴後見莫迪 藏人籲北京重啟談判2024年6月21日
（德國之聲中文網）美國國會跨黨派代表團本週在印度達蘭薩拉與達賴喇嘛會面；西藏流亡政府、藏人行政中央的司政邊巴次仁在此時接受彭博社專訪。
邊巴次仁透露，儘管西藏流亡政權去年1月起曾透過非正規管道與北京對話，但並無任何具體進展。在此之前，中方與西藏流亡政府在2002年至2010年間，曾進行9輪正式談話，但未達成明確結果，此後亦無正式談判。
邊巴次仁主張，「首先要做的是重新建立（與中國官方）聯繫」。他說，中國「只尊重強者，不服軟弱的人，所以我們要求個人或是國家挺身而出，捍衛自由、人類尊嚴和民主的價值」。
邊巴次仁也表示，美國國會上週通過的《促進解決西藏-中國爭端法》對西藏流亡政權來說是一個新工具，「可以用來與其他政府接觸，看看他們是否可以採取類似的立場」。
中國外交部發言人林劍20日回應關於西藏的提問時稱，西藏流亡政府是「徹頭徹尾的分裂國家主政治集團」；針對北京是否重啟與西藏流亡政權的官方接觸，林劍則說，中方政策一貫且明確，「關鍵是14世達賴必須對自己的政治主張進行根本反思和徹底改正」。
對於美國國會代表團與達賴喇嘛會談一事，中國外交部重申「西藏事務是中國內政，不容任何外部勢力干涉」，要求美方恪守在涉藏問題上的承諾，不與西藏流亡政府進行任何形式的接觸。
莫迪接待美官員是對中表態？
本月19日，美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）前往印度會晤達賴喇嘛。他們表示，美方代表團出發前曾接到中方的警告信，要求美方人員不可前往達蘭薩拉，「但我們沒有讓中共威脅我們」。
值得注意的是，美國國會訪團會晤達賴喇嘛之後，印度總理莫迪（Narendra Modi）週四（6月20日）也在新德里接見美方代表團，並在社群平台發文說，他「與朋友們進行了很好的意見交流」。
《南華早報》報導引述多位專家分析指，印度正在重塑對華政策，並加強與美國的關係。
英國倫敦國王學院國際關係學者潘特（Harsh Pant）認為，自2020年的中印邊境爭端升級以來，印度持續調整對華政策，這次「再一次表現出願意在西藏及台灣議題上，逐步（對華）加大壓力」。
威爾遜中心南亞研究所所長庫格曼（Michael Kugelman）表示，印度似乎試圖展現它可以利用與美國的關係作為槓桿，「向中國表明，印度能採取多種方式進行反制」。
庫格曼稱，莫迪接待美方代表團是一個「非常明確的信號」，即「新德里完全支持代表團會見達賴喇嘛」，而不僅是禮貌性地為美方提供方便，「就它願意在多大程度上推進西藏問題來說，印度現在似乎更願意承受風險」。
不過庫格曼也提及，雖然美國及印度當前的安全關係比過往任何時候都還要深厚，但美國國會代表團與達賴喇嘛見面，有可能會對中印邊界實際控制線產生影響。
庫格曼以佩洛西2022年訪台為例，當時北京在台灣周圍實施大規模軍事演習。庫格曼指出，美國代表團訪問印度可能會給北京提供一個藉口，大動作對印度、美國或其盟友反擊。
美國國會通過西藏法案
美國眾議院12日以391票支持、26票反對的票數，通過《促進解決西藏-中國爭端法》。該法案反駁中方宣稱「西藏自古以來就是中國領土一部分」的說法，並將推動美國在政策層面上認定西藏地位「懸而未決」；此外法案反對中國就西藏歷史和地位散佈「虛假訊息」，並敦促北京與西藏流亡政府開展對話。
該項法律草案今年5月已在參議院通過，如今只待美國總統拜登簽署，即可生效。佩洛西與達賴喇嘛會面期間表示，該法案很快便會交由拜登簽署。
（綜合報導）
© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。