美記者在俄被控間諜罪將受審 美俄接觸談判換囚

俄羅斯一家法院周一表示，美國《華爾街日報》記者埃文‧格什科維奇將因間諜罪指控於6月26日在葉卡捷琳堡閉門受審。與此同時，克里姆林宮证實，已與美國就可能的換囚進行接觸。

（德國之聲中文網）美國《華爾街日報》記者埃文‧格什科維奇（Evan Gershkovich）2023年3月在俄羅斯葉卡捷琳堡採訪時遭到逮捕，此後一直被關押在俄羅斯列福爾托監獄中。

格什科維奇成為蘇聯時代以來，第一位因被控從事間諜活動遭到俄羅斯逮捕的西方記者。

上周，俄羅斯總檢察長指控格什科維奇為美國中央情報局（CIA）工作，並在他被捕的斯維爾德洛夫斯克洲「收集」有關俄羅斯坦克製造商烏拉爾機車車輛廠（Uralvagonzavod）的「秘密訊息」。

美國稱這些指控「毫無可信度」，《華爾街日報》則抨擊俄羅斯的聲明「蠻橫無恥」。

莫斯科此前並未公開任何有關該案的細節，只稱格什科維奇「當場被抓獲」。

本周一（6月17日），處理該案的斯維爾德洛夫斯克地方法院在聲明中表示，6月26日將閉門審理此案。

2024年3月29日格什科維奇被俄羅斯監禁滿一周年，《華爾街日報》頭版刊登了一篇「無字天書」，標題寫著「他的報導原本應刊登在此」 圖片來源： TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images

現年32歲的格什科維奇若被判有罪，將面臨長達20年的監禁。

格什科維奇、其家人和僱主以及美國當局否認對他的所有指控，堅稱這名即將離任的記者只是在完成自己的工作。

《華爾街日報》主編塔克（Emma Tucker）及高層管理人員在聲明中表示：「格什科維奇面臨的是毫無根據的虛假指控。俄羅斯最新的虛假審判動作雖在意料之中，但仍令人深感失望，同時也令人憤慨。」

華盛頓去年便宣稱格什科維奇被「錯誤拘留」，意即白宮將他視為政治人質。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）上周表示，「我們從一開始就很清楚，埃文沒有做錯任何事。他本來就不應該被捕。」

「對他的指控是虛假的，俄羅斯當局也知道這些指控是假的。他應該立即獲釋。」

俄羅斯總統普丁此前表示，他希望通過換囚釋放格什科維奇，與美國的討論正在進行中 圖片來源： Valentina Pevtsova/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa/picture alliance

俄羅斯有意換囚

華盛頓指責莫斯科以毫無根據的指控逮捕美國公民，將其作為談判籌碼，以換取在國外被定罪的俄羅斯公民獲釋。

俄羅斯總統普丁今年二月曾經表示，他希望通過換囚釋放格什科維奇，與美國的討論正在進行中。但普丁也清楚表明，無論達成什麼樣的協議，他希望能釋放一名因為殺害車臣異議人士而被關押的俄羅斯人。

克里姆林宮周一表示，俄羅斯已就格什科維奇可能換囚一事與美國接觸，但此事不應向媒體透露。

普丁本月稍早前同國際新聞社編輯會晤時曾表示，俄羅斯和美國正就這一問題進行接觸。

克里姆林宮发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「這些接觸仍在持續，但應繼續在完全保密的情況下進行……因此，不能就此時發布任何公告、聲明或訊息。」

當被問及為何要對格什科維奇間諜案進行秘密審判時，佩斯科夫不願置評。

「這是法院的決定。我們不能對此發表評論。」

（法新社、路透社）

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