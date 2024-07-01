美日韓「自由之刃」軍演後 北韓再試射兩枚彈道導彈

韓國軍方稱，北韓周一試射兩枚彈道導彈，不過其中一枚可能非正常飛行。此前一天，北韓誓言將對美韓日最新的軍事演習予以「進攻性和壓倒性」的回應。

（德國之聲中文網）韓國聯合參謀本部在一份聲明中稱，平壤周一（7月1日）試射的兩枚導彈相隔十分鐘從北韓東南部長淵郡發射。第一枚導彈飛行600公里，第二枚飛行120公里。北韓通常向其東部海域試射導彈，不過第二枚導彈的射程不足以抵達該海域。

韓國聯合參謀本部發言人李誠俊（Lee Sung Joon）在新聞簡報會上表示，第二枚導彈可能在發射初期就出現飛行異常。他說，如果這枚導彈發生爆炸，那麼碎片可能墜入內陸地區。

韓聯社報導稱，首枚導彈落入北韓東部清津市近海，第二枚導彈墜入平壤市附近。

韓國聯合參謀本部譴責北韓的試射是挑釁行為，對半島和平構成嚴重威脅，稱韓國將在與美國的軍事同盟關係下保持堅決擊退北韓任何挑釁的態勢。

韓軍方：可能是朝向俄提供的火星-11型導彈

韓聯社還報導稱，韓軍認為，北韓此次試射的兩枚導彈可能均為火星-11型短程彈道導彈。鑑於北韓向俄羅斯提供用於攻擊烏克蘭的火星-11型導彈，此次試射或旨在測試對俄出口的導彈性能。不過，韓軍方也不排除北韓試射新型導彈等多種可能性。

北韓周一的試射也是在美日韓「自由之刃」聯合軍演結束後兩天之際。近些年來，美日韓擴大三方安全夥伴關係，以應對平壤的核威脅以及北京在該地區日益具有進攻性的姿態。

「自由之刃」軍演旨在通過空中和海域的同時演習，加強聯合防禦彈道導彈、反潛作戰、偵察等技能和能力，提高軍演的複雜性。為期三天的演習中，美國出動一艘航母，三國出動驅逐艦、海上作戰直升機等。

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北韓：美日韓等同亞洲版「北約」

周日（6月30日），北韓外交部發表長篇聲明，強烈譴責「自由之刃」演習，稱美日韓夥伴關係等同於亞洲版北約。該聲明稱，演習公開破坏朝鮮半島的安全環境，並包含美國圍困中國、向俄羅斯施壓的意圖。

上周三，北韓已試射一枚導彈，平壤稱是成功發射一枚先進的多彈頭導彈。但韓國稱這是誇大的謊言，導彈在發射初期就已爆炸。

與此同時，北韓上周五開始一次勞動黨的重要會議，據稱，將對與進一步加強北韓式樣的社會主義有關的「重要緊急事務」做出決策。韓聯社報導稱，周一（7月1日），勞動黨這次會議進入第三天。

（美聯社、韓聯社等）

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