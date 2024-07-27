美方稱布林肯與中國外長會晤「富有成效」

在寮國萬象舉行的東協外長會議期間，美國國務卿布林肯與中國外長王毅進行了「開放且富有成效的」會晤。布林肯提出了對中國在台灣問題上的「挑釁行為」的關切，並討論了人權問題和中俄關係。這次會談持續了一個多小時。

（德國之聲中文網）2024年7月27日，美國國務院稱，國務卿布林肯與中國外長王毅在寮國萬象東協外長會議期間進行了「開放且富有成效的」討論。

美國國務院發言人馬修‧米勒（Matthew Miller）表示，雙方討論了關鍵的雙邊、地區和全球問題。此次會談持續了一小時二十分鐘。

布林肯在會談中提出了美國對中國在台灣問題上的「挑釁行為」的關切，包括圍繞台灣總統賴清德就職期間的模擬封鎖行動。

美方官員表示，布林肯與王毅進行了延長的對話，重點討論了台灣問題。中國聲稱台灣是其領土的一部分，並誓言必要時通過武力實現統一。

面對面外交很重要！布林肯在上海發布影片 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美方的關切

自賴清德五月就職後，中國曾以海軍和軍機包圍台灣進行軍事演習。中國對賴清德的就職演講表示譴責，稱其為「獨立的告白」。

布林肯還在會談中提出了人權問題，涉及台灣、西藏和香港的情況, 並討論了中國對俄羅斯在烏克蘭戰爭中的支持問題。

此外，布林肯還談及被中國「錯誤拘留」的美國公民問題，強調需取得進展。這一問題一直是美中關係中的一個敏感話題。

雙方在會談中還討論了其他雙邊、地區和全球問題。米勒稱，此次會談是「開放且富有成效的」。

這次會談是在東協外長會議的間隙進行的。會議期間，各國外交部長就一系列地區和全球問題展開討論。

布林肯與王毅的會晤引發了廣泛關注。美中關係近年來因貿易、人權和地區安全等問題而緊張。

（法新社）

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