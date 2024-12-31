美方:中國駭客入侵財政部 中方:「無端指控」

美國財政部近日披露，其系統遭到中國國家支持的駭客攻擊，部分工作站和非機密文件被訪問。中國政府對此表示強烈否認，稱指控毫無根據，意在出於政治目的抹黑中國。

（德國之聲中文網）美國財政部於12月30日向國會提交的信函中透露，本月早些時候，其部分工作站和非機密文件遭到網路攻擊。攻擊者通過一個名為BeyondTrust的第三方軟體服務提供商，利用竊取的密鑰繞過安全系統，成功獲取了遠程訪問權限。

財政部發言人在聲明中表示：「財政部高度重視系統和數據的安全，在過去四年中顯著增強了網路防禦能力。」財政部強調，目前沒有證據顯示攻擊者仍然能夠訪問財政部的訊息，相關服務已被下線。

重大網路安全事件

財政部表示，這起事件被歸類為「重大網路安全事件」，目前正在與聯邦調查局和美國網路安全與基礎設施安全局（CISA）等機構合作調查此次攻擊的影響範圍。財政部助理部長哈迪卡爾( Aditi Hardikar)在致參議院銀行委員會的信中指出，初步調查將此次攻擊歸咎於一個受到中國政府支持的駭客組織，但未提供進一步細節。

名為「鹽颱風」(Salt Typhoon)的駭客行動使北京能夠訪問美國民眾的私人簡訊和電話記錄 圖片來源： Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

「鹽颱風」駭客活動引發擔憂

此次攻擊發生之際，美國政府正試圖應對中國大規模網路間諜活動的後果。據稱，這場名為「鹽颱風」(Salt Typhoon)的駭客行動使北京能夠訪問美國民眾的私人簡訊和電話記錄。截至目前，已有九家電信公司確認受此次行動影響。

中國政府的回應

中國外交部發言人毛寧在12月31日的例行記者會上表示，中方一貫反對各種形式的駭客攻擊，更反對出於政治目的，散佈針對中國的虛假訊息。她強調：「關於此類缺乏證據的無端指控，我們已多次表明立場。」

駭客大舉盜竊德國政客數據 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

西方多次指控中國網路攻擊

近年來，中國多次被指控發起網路攻擊。今年早些時候，美國及其盟國指責中國支持的駭客組織針對包括通信、能源和水資源在內的關鍵基礎設施發動攻擊。去年，微軟披露，一個被稱為「Storm-0558」的中國駭客組織侵入了多家西方政府機構的電子郵件系統，包括美國國務院和商務部。

未來可能的網路安全對策

儘管中國政府否認相關指控，但此次事件再次引發了對美國關鍵基礎設施網路安全的擔憂。美國財政部表示，將在未來30天內向國會提交更詳細的調查報告，並繼續與私營和公共部門合作，提升金融系統的安全性。

（美聯社、法新社）

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