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美方:中國駭客入侵財政部 中方:「無端指控」

2024年12月31日

美國財政部近日披露，其系統遭到中國國家支持的駭客攻擊，部分工作站和非機密文件被訪問。中國政府對此表示強烈否認，稱指控毫無根據，意在出於政治目的抹黑中國。

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USA Das historische Gebäude des Finanzministeriums in Washington, DC
圖片來源： Offenberg/Zoonar/picture alliance

（德國之聲中文網）美國財政部於12月30日向國會提交的信函中透露，本月早些時候，其部分工作站和非機密文件遭到網路攻擊。攻擊者通過一個名為BeyondTrust的第三方軟體服務提供商，利用竊取的密鑰繞過安全系統，成功獲取了遠程訪問權限。

財政部發言人在聲明中表示：「財政部高度重視系統和數據的安全，在過去四年中顯著增強了網路防禦能力。」財政部強調，目前沒有證據顯示攻擊者仍然能夠訪問財政部的訊息，相關服務已被下線。

重大網路安全事件

財政部表示，這起事件被歸類為「重大網路安全事件」，目前正在與聯邦調查局和美國網路安全與基礎設施安全局（CISA）等機構合作調查此次攻擊的影響範圍。財政部助理部長哈迪卡爾( Aditi Hardikar)在致參議院銀行委員會的信中指出，初步調查將此次攻擊歸咎於一個受到中國政府支持的駭客組織，但未提供進一步細節。

名為「鹽颱風」(Salt Typhoon)的駭客行動使北京能夠訪問美國民眾的私人簡訊和電話記錄
名為「鹽颱風」(Salt Typhoon)的駭客行動使北京能夠訪問美國民眾的私人簡訊和電話記錄圖片來源： Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

「鹽颱風」駭客活動引發擔憂

此次攻擊發生之際，美國政府正試圖應對中國大規模網路間諜活動的後果。據稱，這場名為「鹽颱風」(Salt Typhoon)的駭客行動使北京能夠訪問美國民眾的私人簡訊和電話記錄。截至目前，已有九家電信公司確認受此次行動影響。

中國政府的回應

中國外交部發言人毛寧在12月31日的例行記者會上表示，中方一貫反對各種形式的駭客攻擊，更反對出於政治目的，散佈針對中國的虛假訊息。她強調：「關於此類缺乏證據的無端指控，我們已多次表明立場。」

駭客大舉盜竊德國政客數據

西方多次指控中國網路攻擊

近年來，中國多次被指控發起網路攻擊。今年早些時候，美國及其盟國指責中國支持的駭客組織針對包括通信、能源和水資源在內的關鍵基礎設施發動攻擊。去年，微軟披露，一個被稱為「Storm-0558」的中國駭客組織侵入了多家西方政府機構的電子郵件系統，包括美國國務院和商務部。

未來可能的網路安全對策

儘管中國政府否認相關指控，但此次事件再次引發了對美國關鍵基礎設施網路安全的擔憂。美國財政部表示，將在未來30天內向國會提交更詳細的調查報告，並繼續與私營和公共部門合作，提升金融系統的安全性。

（美聯社、法新社）

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