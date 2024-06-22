美政府擬新規：限制美國人投資中國敏感技術

美國財政部公佈了一項擬議規則，限制和監督美國在中國的人工智慧、計算機晶片和量子計算領域的投資。擬議規則概述了美國公民和永久居民在參與該領域交易時必須提供的訊息以及規則行為細則。

（德國之聲中文網）美國財政部周五（6月21日）公佈了一項擬議規則，限制和監督美國在中國的人工智慧、計算機晶片和量子計算領域的投資。

該擬議規則源於美國總統拜登於2023年8月發布的行政命令，該命令涉及「關注國家」獲得美國資助先進技術的資金，美國政府稱這些技術將增強這些國家的軍事、情報、監控和網路能力。該命令將中國、香港和澳門列入「關注國家」。

拜登政府一直試圖遏制中國這個世界第二大經濟體的技術發展，因為這些技術可能會給中國帶來軍事優勢，或使其在電動汽車等新興領域佔據主導地位。

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除了擬議的規則，民主黨人拜登還對中國電動汽車徵收高達100%的懲罰性關稅。這是一個具有政治影響的議題，因為他和共和黨人川普都在試圖向選民展示誰最能對抗中國這個地緣政治對手和主要貿易夥伴。

擬議規則概述了美國公民和永久居民在參與該領域交易時必須提供的訊息，以及哪些行為將被視為違反限制。

AI技術在中國被廣泛應用 圖片來源： CFOTO/picture alliance

一位不願公開姓名的財政部高級官員為媒體預覽了該規則。他表示，該規則將特別禁止美國投資者資助中國的人工智慧系統，因為這些系統可能被用於武器定位、作戰和位置追蹤等軍事應用。

J. King & Spalding 律師事務所合夥人、前財政部投資安全官員路德維格森（Philip Ludvigson）說：「公司和投資者現在對新的對外投資計劃的預期有了更好的瞭解。」他說：「這些新增細節尤為重要，因為私營部門將承擔與新投資相關的許多盡職調查和合規負擔。」

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美中貿易全國委員會是一個由在中國開展業務的美國公司組成的非營利性組織，其主席艾倫（Craig Allen）說，該組織「支持拜登政府保護美國國家安全的努力，同時確保與中國開展強有力的商業交流，以造福於美國公司、工人和我們的經濟」。

財政部正在就該規則徵求意見，截止日期為2024年8月4日，之後預計將發布最終規則。

包括財政部長珍耶倫在內的拜登政府官員一直堅稱，他們無意與中國「脫鉤」——然而，近年來兩國之間的緊張關係已經加劇。

2023年2月，美國軍方在卡羅萊納海岸附近擊落了一個疑似中國間諜氣球，因為該氣球穿越了北美的敏感軍事基地。

此後，兩國間基於國家安全關切的事件時有發生。例如，拜登於 5 月發布命令，禁止一家中國支持的加密貨幣挖礦公司擁有懷俄明州核導彈基地附近的土地，稱其靠近該基地構成「國家安全風險」。

（美聯社）

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