美攝影家在柏林辦展 批以色列「種族滅絕」引發爭議

言論自由的界限在哪裡開始，又在哪裡結束？圍繞中東衝突，這一爭論再次點燃。出身猶太家庭的美國攝影藝術家戈爾丁在柏林個人展開幕式上指責以色列「在加薩實施種族滅絕」，在德國輿論界引起軒然大波。

（德國之聲中文網）圍繞美國攝影藝術家南‧戈爾丁（Nan Goldin）的爭議，再次點燃了關於反猶主義、批評以色列和言論自由的討論。在戈爾丁攝影作品大型回顧展的開幕式上，她指控以色列「在加薩實施種族滅絕」，並批評了德國。這一言論在德國引發強烈反應。周日，柏林新國家美術館試圖通過一場研討會為建設性的討論提供空間，但戈爾丁本人拒絕出席。

自2023年10月7日恐怖組織哈馬斯對以色列發動血腥恐襲造成上千人死亡，以色列隨之在加薩地帶展開反攻以來，這場討論不斷重複。今年春天的柏林電影節已因部分電影製作者對以色列的單方面批評和反猶指控而被蒙上一層陰影。周五晚，在戈爾丁題為「這不會有好結果」（This Will Not End Well）的展覽開幕式上，現場一度混亂，尤其是因為親巴勒斯坦活動人士在現場大聲發表激烈言論。

戈爾丁：「我決定利用這個展覽作為平台」

71歲的戈爾丁是全球最著名的攝影師之一。她在開幕式的演講中首先提到在巴勒斯坦地區、黎巴嫩和以色列的死難者。在隨後的演講中，她表示：「我決定利用這個展覽作為平台，表達我對發生在加薩和黎巴嫩的種族滅絕的道德憤慨。」她還提到，德國是歐洲最大的巴勒斯坦僑民聚集地之一，「但（他們的）抗議卻被警犬鎮壓。」

她質問：「德國，你害怕聽到這些嗎？這是一場針對兒童的戰爭。」戈爾丁回憶了自己的猶太家庭背景：「我的祖父母逃離了俄國的猶太人大屠殺。我從小就瞭解納粹大屠殺的歷史。我在加薩看到的情景，讓我想起了祖父母所逃離的暴行。」此外，她補充說：「巴勒斯坦的全部基礎設施已經被摧毀——醫院、學校、大學、圖書館。這也是一種文化上的種族滅絕。德國，你為什麼看不到這一點？」

國家美術館館長表明立場 與戈爾丁拉開距離

戈爾丁的演講得到現場部分觀眾的喝彩。而當柏林新國家美術館館長比森巴赫（Klaus Biesenbach）試圖對她的言論加以回應的時候，他的聲音幾乎被活動人士高呼「巴勒斯坦自由」的口號所淹沒。隨後警方介入。等現場回復平靜之後，比森巴赫重新宣讀了自己的講話，並且明確地與戈爾丁的政治立場拉開距離。

柏林新國家美術館館長比森巴赫（Klaus Biesenbach）隨後講話時遭到干擾 圖片來源： Fabian Sommer/dpa/picture alliance

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他說：「我們的工作基於一些不可被否定的基本價值觀。以色列的生存權對我們而言是不容置疑的。2023年10月7日哈馬斯對這個猶太國家的襲擊是一場殘酷的恐怖襲擊，絕不能以任何理由被正當化。」普魯士文化遺產基金會主席赫爾曼‧帕爾青格（Hermann Parzinger）也強烈譴責了戈爾丁的言論以及針對不同聲音的抗議行為。

「無法容忍的片面觀點」

德國政界也做出了類似的回應。來自綠黨的文化事務國務部長羅特（Claudia Roth）表示：「我對於新國家美術館館長被噓聲淹沒的事情感到震驚。」她強調，戈爾丁的藝術成就值得贊賞，但是她的觀點卻「片面到令人無法容忍」。

來自基民盟（CDU）的柏林市議員喬‧基亞洛（Joe Chialo）表示：「我不同意南‧戈爾丁的立場，並認為她的言論幾乎無法接受。在柏林——這裡是猶太大屠殺的策劃地、如今是一座像征自由的城市，如此缺乏歷史概念的片面觀點是不可容忍的。」

德國的反猶情勢異常嚴峻

德國猶太人中央委員會主席舒斯特（Josef Schuster）對此以一句話回應：「誰邀請BDS，誰就會得到BDS。」BDS是英語「抵制、撤資和制裁」（Boycott, Divestment, Sanctions）三個詞的首字母，也是針對以色列的巴勒斯坦政策的國際抵制運動名稱縮寫。

在展覽開幕式上高舉巴勒斯坦旗幟的活動人士 圖片來源： Fabian Sommer/dpa/picture alliance

國際奧斯威辛委員會執行副主席霍伊布納（Christoph Heubner）對媒體表示，這是一場「精心策劃的表演」，戈爾丁借此濫用了她的藝術地位和道德正直性。

言論自由與他人的自由

戈爾丁和其他藝術家抱怨稱，批評以色列的觀點無法得到自由的表達。在戈爾丁作品展開幕式上的混亂發生之後，帕爾青格反駁了這一指責：「這不是我們對言論自由的理解。」

周日在柏林國家圖書館舉行的 「極化時代的藝術與行動主義」 研討會，原本是應該試圖搭建溝通的橋樑。主持人梅隆‧門德爾（Meron Mendel）在活動前表示，藝術與文化界圍繞中東衝突的討論，特別是在德國，迄今為止非常極端化。他強調，人們需要一種「健康的辯論文化」，以便將這些衝突引導到一種建設性的討論形式中。

戈爾丁抱怨稱，批評以色列的觀點無法得到自由的表達 圖片來源： Fabian Sommer/dpa/picture alliance

然而，戈爾丁再次與活動保持距離，一些參與者也取消了出席。主辦單位表示：「藝術家被邀請參加研討會，但她拒絕了，並明確表示她對這一活動以及將其與自己展覽關聯起來的方式不能認同。在當前緊張的氛圍中，這一過程對所有參與者而言都充滿挑戰。」

71歲的美國藝術家戈爾丁出生於猶太家庭，是當代攝影界最知名的藝術家之一。自從去年10月哈馬斯對以色列發動恐襲之後，戈爾丁多次表達了反以色列的觀點。

她簽署了美國《藝術論壇》雜誌的一封公開信，該信強烈抨擊了以色列對哈馬斯襲擊所做出的反擊，只在後來補充提及了哈馬斯和人質劫持事件。

回顧戈爾丁個人作品的展覽目前在柏林的新國家美術館展出，展期直至2024年4月6日。



（德新社、每日新聞）

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