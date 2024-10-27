美宣佈對台軍售隔天 解放軍再越台海中線

就在美國宣佈批准對台軍售之後，中國隨即抨擊美國「嚴重破壞中美關係」，並在隔天出動軍機、船艦於台灣周邊活動。

（德國之聲中文網）美國國務院本周末宣佈批准了一項19.88億美元的對台軍售方案，其中包含首度對台供售的「國家先進地對空飛彈系統」，這也是美國總統拜登任內第17度對台軍售。

台灣國防部稱此舉有助於台軍持續提升防衛韌性，並對美國表示感謝。美國國防安全合作署也在其聲明中表示：「這項擬議軍售案符合美國國家、經濟和安全利益，支持收受方持續提升現代化武裝力量並維持可靠的防禦能力，增進收受方的安全，有助於維護台海地區的政治穩定、軍事平衡與經濟發展。」

美國總統拜登在任期內已第17度對台軍售 圖片來源： White House/ZUMA Press Wire Service/picture alliance

中國要求美國立即停止武裝台灣

不過，中國外交部隨後便發布聲明，抨擊美國對台出售武器是「嚴重破壞中美關係、危害台海和平穩定，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤訊號」 。同時稱已向美方提出嚴正交涉，敦促其立即停止武裝台灣。

解放軍隔日現身台海

就在美國宣佈對台軍售隔天，中國解放軍出動了軍機和軍艦於台灣周邊活動。台國防部10月27日稱，從當天上午開始「陸續偵獲中共蘇愷-30、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海活動，其中16架次踰越(台海)中線及其延伸線」。

台國防部指出，這些解放軍機與海上共艦合作執行「聯合戰備警巡」 。一份由台國防部發布的聲明稱，正嚴密監控中共機艦動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

這也是解放軍自10月中的「聯合利劍-2024B」大規模演習之後，首度於台灣周圍巡航。中國官方目前尚未對此舉進一步說明，中國國防部在周末也沒有接聽路透社的評論請求電話。

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（綜合報導）

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