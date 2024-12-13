美媒：習近平不會親自出席川普就職典禮

美國《華爾街日報》引述瞭解北京方面想法的人士說，為避免危及習近平的權威和信譽，習近平不會親自飛往華盛頓出席明年1月20日舉行的川普就職典禮。

（德國之聲中文網）美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周四（12月12日）報導，川普在11月初美國總統大選結束後不久就向中國國家主席習近平發出邀請，邀請他出席將於1月20日在華盛頓舉行的就職典禮。

同一天，明年1月即將上任的白宮新聞秘書卡羅琳‧萊維特（Karoline Leavit）在福克斯新聞上露面時，證實了有關這項邀請的報導，但「尚待確定」習近平是否會接受川普的邀請。

周五，中國外交部發言人在回應相關提問毛寧時僅表示，「目前沒有什麼可以分享的消息」。

中國是美國地緣政治上的頭號對手，如果中國領導人出席美國總統就職典禮將是史無前例的。

《華爾街日報》引述瞭解中國政府想法的人士稱，儘管受到邀請，但習近平不打算親自出席川普的宣誓就職典禮，「而是可能會派一名高級官員代表他出席」。中國國家副主席韓正和外交部長王毅都有可能是潛在人選。

周三，中國駐美大使謝鋒在華盛頓舉行的美中貿易全國委員會年會上宣讀了習近平的一封信。中國領導人在信中表示，北京準備與美國保持溝通。

習近平在信中說：「我們應該選擇對話而不是對抗，選擇合作共贏而不是零和博弈。」

而川普则在上周五（12月6日）接受NBC新聞採訪時表示，他與習近平「相處得很好」，並且「當周還進行了溝通」。

但《華爾街日報》報導稱，「在幕後，中國官員一直在設法與川普团隊接觸，但到目前為止他們拋出的橄欖枝都遭到了冷遇」。

華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫韻對《華爾街日報》說，中國擔心習近平訪美後，川普政府可能會採取敵對行動，這將危及習近平的權威和信譽。

川普曾表示，除非北京採取更多措施阻止毒品芬太尼的販運，否則他將對中國商品徵收10%的額外關稅。在競選期間，他還威脅對中國商品徵收超過60%的關稅。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。