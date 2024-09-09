美媒：秦剛被任命出版社低階職務

《華盛頓郵報》引述兩名美國前官員稱，中國前外交部長秦剛名義上被任命為世界知識出版社的一個低階職務。該出版社為中國外交部主管。

（德國之聲中文網）據《華盛頓郵報》9月8日引述兩名美國前官員稱，秦剛名義上被任命為中國外交部下屬的一家出版社的一個低階職務。這兩名前官員稱，58歲的秦剛至少在紙面上就職於國有的世界知識出版社。

這兩名前官員稱，這一降職發生在春季，儘管意味著"失寵"，但同時也意味著"脫離困境"。其中一名前官員稱，秦剛"不會坐牢，但他的（政治）生涯結束了"。

這名前官員向該報表示，此事很可能不單是作為一種懲罰，也是作為一個警示的故事。

今年7月，中共二十屆三中全會公報稱：接受秦剛同志辭職申請，免去秦剛同志中央委員會委員職務。

去年7月，秦剛在任外交部長僅7個月後，於十四屆全國人大常委會第四次會議被免職。此前他在公共視野消失了一個月。去年10月，於全國人大常委會第六次會議被免去國務委員職務。今年2月，全國人大常委第八次會議公報稱，秦剛辭去全國人大代表職務。

中國官方對於秦剛的去向始終表態模糊。如今，秦剛"下落不明"已一年有餘。

記者窮追秦剛下落 毛寧一句應萬句 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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