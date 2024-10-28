美媒揭中國「鹽颱風」駭客行動 川普顧問通話遭截

據《華盛頓郵報》報導，川普團隊一位顧問的手機通話遭中國駭客攔截。中國多次主張無意介入美國大選，但這波駭客行動還是再度引發了各界質疑。

（德國之聲中文網）2024年美國總統大選即將在11月5日正式登場，多家美國媒體再度揭露中國駭客入侵了美國政界人士的手機。《華盛頓郵報》週日（10月27日）引述不具名的知情者說法指，跟中國政府有關的駭客截獲了川普競選團隊一位顧問的手機通話音檔。

這波駭客行動大約幾個月前展開，美國研究人員把它稱作「鹽颱風」（Salt Typhoon），美國聯邦政府正展開調查。

報導稱，除了通話內容之外，這些駭客還獲取了該顧問的手機簡訊等未加密的通訊內容。透過Signal這類端對端加密平台的通訊，據信並未遭駭客竊取。

上週五（25日），《紐約時報》、《華爾街日報》等媒體曾揭露，這些駭客曾以共和黨總統候選人川普和其競選搭檔萬斯（JD Vance）為目標。駭客據稱企圖獲取通話紀錄，但目前尚無證據顯示駭客有監聽兩人的通話。路透社指出，民主黨候選人賀錦麗團隊相關人士的手機，也是駭客的目標。

不只川普，賀錦麗競選團隊的相關人士也傳出面臨中國駭客攻擊。 圖片來源： AP Photo/picture alliance

同日，美國聯邦調查局（FBI）、網路安全暨基礎設施安全局（CISA）等機構共同發表聲明表示，美國在調查一起「未經授權存取商業通訊基礎建設」的案子，涉案者跟中國有關。

據《華郵》報導，現階段已知受害者人數少於百人，規模有限。一位美國前資深官員分析認為，受害人數少可能是因為駭客把這視為一次「精緻」或極有價值的行動，不希望範圍太大而引起注意。不過隨著調查繼續，受害者可能還會增加。

「鹽颱風」行動是怎麼回事？

據《紐時》報導，微軟公司的網路安全專家通常用天氣型態命名駭客組織：「颱風」（typhoon）指涉的是中國駭客；「沙塵暴」（sandstorm）跟伊朗有關；「暴風雪」（blizzard）涉及俄羅斯。

在最近的「鹽颱風」組織之中，「鹽」代稱的則是駭客行動的類型。專家指出，「鹽颱風」似乎著重在反情報，不像其他駭客組織試圖竊取的是企業數據和商業機密。

本月初，《華爾街日報》也曾報導稱，鹽颱風與中國政府有關，除了滲透進美國多家寬頻供應商的網絡，還可能已經從美國聯邦政府得網路竊聽系統中獲取資訊，對美國造成嚴重國安風險。

美國國安人員研判，這批駭客滲透進了威訊（Verizon）等美國大型電信公司。雖然目前仍無法確知整起事件的規模有多大，但跟中國情資單位有關的駭客顯然有能力存取美國人的手機和數據網，讓美方憂心忡忡。

其中一項憂慮是，「鹽颱風」組織是否看到了涉及《外國情報偵察法》的調查資料－－美國為杜絕間諜和恐怖分子，進行了與此相關的高度機密調查。

除此之外，更直接的隱憂是候選人、政府官員的通訊錄可能外洩；這些人跟誰通話、講了多久等等資訊，也可能被他國情報單位用來瞭解政府高層決策者的關係網。知情者稱，現在尚無法確定駭客是否獲取了這類資訊。

中國怎麼說？

上週五的一系列美媒報導發佈後，中國駐美大使館回應稱「不瞭解具體情況」，並稱中國反對一切形式的網路攻擊和竊密行為。中方還表示，美國總統大選是美國內政，中國無意干涉，並且「反對美國大選拿中國說事」。

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美國去年曾破獲另一起跟中國有關的駭客網路，稱為「伏特颱風」（Volt Typhoon），但中國政府否認涉入，並批評美國才是網路攻擊的「始作俑者和集大成者」。

中國官媒新華社更曾多次發佈專文，把美國形容為「駭客帝國」。新華社去年4月的一篇文章寫道，美國打著「維護國家安全」的幌子在網路上肆意妄為，「嚴重損害別國主權和全球互聯網用戶隱私，其根本目的是利用網絡霸權來維護自身在現實世界中的霸權」。

（綜合報導）

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