美媒：川普邀請習近平參加他的總統就職典禮

美國哥倫比亞廣播公司援引多位消息人士的話稱，美國候任總統川普已邀請中國國家主席習近平出席下個月即將舉行的美國總統就職典禮。中國是美國地緣政治上的頭號對手，而中國領導人出席美國總統就職典禮將是史無前例的。

（德國之聲中文網）據哥倫比亞廣播公司（CBS）周四（12月12日）報導，川普在11月初美國總統大選結束後不久就向中國國家主席習近平發出邀請，邀請他出席將於1月20日在華盛頓舉行的就職典禮。同一日，克裡姆林宮稱沒有收到相關邀請。目前尚不清楚习近平是否接受了邀請。

中國駐華盛頓大使館沒有立即回應置評請求。

川普上周五（12月6日）接受NBC新聞採訪時表示，他與習近平「相處得很好」，並且「當周還進行了溝通」。

中國是美國地緣政治上的頭號對手，而中國領導人出席美國總統就職典禮將是史無前例的。

川普任命多位對華鷹派人士擔任新政府的重要職位，包括參議員盧比奧（Marco Rubio）將出任國務卿。

川普曾表示，除非北京採取更多措施阻止毒品芬太尼的販運，否則他將對中國商品徵收 10%的額外關稅。在競選期間，他還威脅對中國商品徵收超過60%的關稅。

11月底，中國官方媒體曾撰文警告，川普如果因為芬太尼的流入而對中國商品徵收額外關稅，這可能會將世界兩大經濟體拖入一場相互摧毀的關稅戰。。

周三，中國駐美大使謝鋒在華盛頓舉行的美中貿易全國委員會年會上宣讀了習近平的一封信。中國領導人在信中表示，北京準備與美國保持溝通。

習近平在信中說：「我們應該選擇對話而不是對抗，選擇合作共贏而不是零和博弈。」

謝鋒補充說，中美兩國不應脫鉤斷鏈。但美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）在預先錄製的影片講話中表示，中國有時試圖「粉飾」具有挑戰性和競爭性的關係。

伯恩斯說：「再多的愉快談話也無法掩蓋我們之間的深刻分歧。」

（路透社）

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