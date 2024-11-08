美大選後 台經濟部稱將擬措施助台企撤中

台灣經濟部長郭智輝表示，川普未來可能施行的高關稅政策對於在中國設廠的台商影響較大，稱將會盡快出台措施，協助台企撤出中國，降低川普政府關稅政策對其產生的影響。

（德國之聲中文網）台灣經濟部長郭智輝周四（11月8日）指出，他認為川普上任之後的貿易政策對台灣影響不會太劇烈，但對在中國的台商會產生較大的影響。

過去四十年，台灣企業受益於較低的成本，在中國投資了數十億美元。而即將在明年一月回歸擔任美國總統的川普在競選期間曾多次談及，未來將會對進口產品徵收10%到20%的關稅。對於中國制的產品，川普更威脅要徵收高達60％的關稅。

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川普当選或加速台商返台

郭智輝說，台灣政府已經做好準備，包括將盡快提出協助台企將生產基地從中國轉出的措施，以降低美國可能實施的高關稅政策衝擊。他在立法院進行政策報告時表示：「經濟部不是等著接招，我們對所有情況的變異隨時掌握」。郭智輝也提到，川普当選有可能讓在中國的台商加速回流台灣。

事實上在近幾年來，由於中國經濟低迷、國際政經情勢等因素，不少台灣企業早已逐漸減少赴中投資，甚至將業務移出中國。根據台灣經濟部今年初公佈的數據顯示，截止至2023年11月為止，台商對中國大陸（不含港澳）的年度投資額僅有29億美元，較前一年減少了近34%，且僅佔該年度台商海外投資總額的12%。

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新政策助力台企業出海

郭智輝也指出，在他今年五月上任後沒多久就推動「境外關內」，準備把供應鏈帶到海外，這也是因應方式之一。所謂「境外關內」即由政府主導，在外國設立園區供企業進駐、在當地生產商品，同時幫助台灣企業解決原料、人才、物流、關稅等問題。

當被問到對於川普称「台灣搶走美國的晶片生意」的看法，郭智輝強調，「我們不是搶，而是在替美國人生產」。他認為，台灣和美國在半導體方面是互補的，台灣擁有完整的半導體供應鏈，而設計則是美國的強項。他也補充，台灣出口至美國的多為高科技產品，台積電也會持續在美國擴大投資，這些都是在幫助美國建立產業基礎。

（路透社、聯合報、中央社等）

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