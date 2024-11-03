美大選倒數 中國軍機再越台海中線

（德國之聲中文網）台灣國防部周日(11月3日)表示，自當天上午9時起，陸續偵獲中共殲-16、轟-6、空警-500及無人機等各型主、輔戰機計37架次出海活動。台國防部指出，「其中35架次踰越中線及其延伸線，經我西南、南部及東南空域赴西太平洋從事『遠海長航』訓練」。

台灣軍方稱，對於此情況已「運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。」就在稍早，台灣國防部的另一篇聲明指出，自11月2日上午6時至3日上午6時偵獲瞭解放軍機27架次、船艦9艘。

路透社報導寫道，中國國防部沒有回應該社就這些任務發表評論的請求。

中國再度發動環台軍演 台灣人怎麼看？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

敏感時刻

中國此次頻繁出動軍機、軍艦於台灣周邊活動，正值美國總統大選登場前夕的敏感時間點。根據《台灣關係法》等法律，美國有義務向台灣提供包含出售武器等自衛手段。上個月，拜登政府宣佈一項價值約20億美元的新軍售案激怒了北京，抨擊美國「嚴重破壞中美關係」。

北京還曾多次批評今年5月上任的台灣總統賴清德，稱他是一個「分裂主義者」。賴清德多次提出與北京會談，但遭到拒絕。

今年10月10日，賴清德於雙十國慶典禮演說中重申，中華民國及中華人民共和國「互不隸屬」，且中國「無權代表台灣」。接著在四天後，中國舉行了包圍台灣的大型軍演「聯合利劍-2024B」。中國解放軍稱這是「對『台獨』分裂勢力謀『獨』行徑的強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」

賴清德國慶演說：盼中國和台灣一起承擔國際責任，維護區域安全 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、中央社等）

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