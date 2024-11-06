美國2024：大選之夜的歡慶與失落川普宣布自己勝選，而世界領導人也開始向他祝賀。民主黨總統候選人賀錦麗的競选总部宣布，她今天不打算公開講話。圖片來源： Chip Somodevilla/Getty Images重返這是紐約曼哈頓一名川普支持者在選舉之夜的共和黨活動上。初步計票結果顯示，共和黨在參議院獲得多數，川普在關鍵搖擺州賓夕法尼亞、北卡羅萊納和佐治亞獲勝。圖片來源： Andrew Kelly/REUTERS宣佈自己獲勝美東時間6日凌晨，共和黨總統候選人川普在佛州西棕櫚灘發表演說，宣佈自己獲勝。而世界領導人也開始向他祝賀：澤倫斯基、納坦雅胡、梅洛尼、歐尔班、马克龍、莫迪、肖爾茨... ...圖片來源： Evan Vucci/AP/picture alliance「黃金時代」在拉斯維加斯，川普的支持者邊聽他的講話邊歡呼。川普在講話中稱，美國未來將迎來「黃金時代」。圖片來源： Ronda Churchill/AFP/Getty Images賀錦麗的支持者而在賀錦麗的母校華盛頓的霍華德大學，她的支持者也获悉初步選舉結果。圖片來源： Angela Weiss/AFP/Getty Images選舉日的賀錦麗选举当天，賀錦麗還前往民主黨總部的一次電話動员活动，并出人意料地與志願者一道，給人們打電話，鼓勵他們投票，或詢問他們是否已經投票。圖片來源： Andrew Harnik/Getty Images失落這是賀錦麗的一名支持者在霍華德大學為哈里斯举行的选举之夜活動上。當夜，哈里斯在母校並未向公眾講話。圖片來源： Kevin Mohatt/REUTERS6 張圖1 | 66 張圖政治美國2024年11月6日2024年11月6日https://p.dw.com/p/4mgr6廣告