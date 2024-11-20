美國駐基輔大使館因擔心空襲關閉一天

因為存在發生重大空襲的風險，美國駐基輔大使館周三警告工作人員和訪客不要前往使館。

（德國之聲中文網）美國駐基輔大使館收悉可能發生重大空襲的情報後，決定周三（11月20日）關閉一天。這是美國國務院領事事務局發布的一份聲明的內容。美國使館網站發布聲明寫道，"經過高度慎重的考慮，大使館決定關閉。大使館指示員工就地避難，並建議美國公民在空襲警報發布時隨時立即避難。"

這一警告發布的前一天，也是俄烏戰爭進行到第1000天的時候，烏克蘭軍方首次使用美國提供的ATACMS導彈襲擊了俄羅斯境內目標，此前，即將離任的美國總統拜登批准了以上行動。

俄羅斯此前已多次警告西方國家，如果華盛頓允許烏克蘭使用美國、英國和法國的導彈深度打擊俄羅斯領土，莫斯科將認為這些北約成員國直接參與了烏克蘭戰爭。俄羅斯總統普丁在10月時表示，莫斯科將對烏克蘭使用美制武器深度打擊俄羅斯領土作出回應。

周二，普丁批准了對常規攻擊進行核反擊的新規定，從而降低了俄羅斯使用核武器的門檻。根據新規則，如果俄羅斯或者盟友白俄羅斯的國家主權及領土完整在常規武器攻擊中受到了重大威脅，俄羅斯可以考慮用核武器進行回擊。

（路透社等）

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